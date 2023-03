Hace una semana, Jorge Javier Vázquez quiso mostrar su "gran decepción" con Alaska y Mario Vaquerizo. Lo hizo tan solo unos días después de las polémicas declaraciones que dejó el cantante durante su visita a 'Déjate querer', donde llegó a comparar la situación actual de España con la dictadura franquista. A través de una extensa carta, el presentador de 'Sálvame' cargó contra la mediática pareja.

Si el pasado jueves era Alaska quien reaccionaba a las duras palabras de Jorge Javier, ahora ha sido Vaquerizo quien ha respondido. Después de que los periodistas le preguntaran por este asunto en los premios Fearless, el vocalista de las Nancys Rubias se remitió a las palabras de su mujer: "Es muy sabia y lo suscribo, por eso estoy casado con ella".

"Jorge Javier está en su derecho de ejercer su derecho, nunca mejor dicho, a opinar. Otra cosa es que su opinión yo la comparta o no", declaró Vaquerizo ante los micrófonos, tal y como ha recogido Europa Press: "No hay nada más que hablar, no le demos más vueltas. Él tiene su opinión, yo la respeto y ya está".

Además, aseguró que no se ha sentido "dolido" por las palabras que le ha dedicado Jorge Javier: "A mí me duele una caída, una pelea con un ser querido, que me quede calvo... Pero las opiniones de los demás no me tienen que doler, hay que respetarlas, simplemente". "No busquemos más dramas donde no los hay, yo quiero comedias entretenidas", zanjó.