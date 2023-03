La crítica de Monegal: Por qué TVE no emitió el golpe del 23-F hasta el 24-F

Ejercicio interesante en ‘Días de tele’ (TVE-1). Julia Otero ha mandado cámaras a la calle a preguntar a transeúntes con edad suficiente cómo se enteraron del golpe de Tejero el 23-F. Respuestas unánimes: se enteraron en directo por la tele.

Todos y todas los participantes en esta encuesta aseguraron que lo siguieron por TVE –la única cadena que había entonces– durante la tarde de aquel día 23, y también luego por el ‘Telediario’ de las 21.00 horas. Cuando se les advirtió que eso era imposible porque el día 23 TVE no mostró ni una sola imagen del golpe, y que hubo que esperar al día siguiente, el 24-F, para verlas, cuando se les advirtió de esto, la estupefacción de los encuestados fue enorme.

Bien mirado, que después de 42 años las imágenes televisivas las recordemos nítidamente, pero que no sepamos distinguir si lo que nos enseñaron era en directo o en diferido al día siguiente, es un interesante ejemplo de los efectos de un impacto televisivo en el cerebro. Hay, no obstante, otra resaltable faceta televisiva de aquel 23-F. Las cámaras del Congreso no emitían en directo, pero estaban grabando –al menos una– y las imágenes llegaban perfectamente a TVE. Contaron en ‘Días de tele’ que los militares entraron en TVE una hora después. La pregunta es consecuente: ¿por qué no se interrumpió la programación y no se ofrecieron las imágenes que llegaban, al menos durante esa hora que tardaron los militares en entrar en TVE?

En febrero de 2013, el ‘Huffington Post’ publicó un luminoso análisis al respecto firmado por Luis Alegre. Se advertía en este trabajo, en primer lugar, que había ciudadanos asegurando haber visto alguna imagen del golpe, breve, en directo, por el segunda canal, llamado entonces UHF. Pero al margen de esta posibilidad, que otros desmentían rotundamente, se resaltaba también lo extraña que fue la decisión de TVE de no dar en directo la investidura de Calvo Sotelo, que era el objeto de aquella sesión en el Congreso. Parece raro, en efecto, que ante la investidura de un nuevo presidente TVE decidiese dar en su lugar el programa infantil ‘La mansión de los Plaff’. Muy extraño, efectivamente. Queda también por contestar la otra cuestión planteada: si una hora antes de llegar los militares se estaban recibiendo en TVE imágenes del golpe, ¿quién decidió, y por qué, no enseñar durante esa hora lo que estaba sucediendo?