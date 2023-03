La revista 'Lecturas' sorprendía este miércoles al destapar la relación de Rafa Castaño, ganador del bote millonario de 'Pasapalabra', y la periodista de 'Antena 3 Noticias', Beatriz Solano, a la que conoció durante su paso por el programa. Una noticia que ha generado bastante revuelo y que ha ocupado algún que otro minuto en los programas de la cadena.

Susanna Griso no quiso perder la oportunidad de comentar su sorpresa en 'Espejo Público'. Pero hablar de Rafa lleva inevitablemente a hacerlo de Orestes, su gran rival en 'Pasapalabra'. La presentadora, aprovechando la charla, quiso saber cómo se encuentra el burgalés tras no llevarse el premio. "Queremos saber también cómo se siente Orestes, tras no haberse llevado ‘El Bote’ de ‘Pasapalabra’ y de no haber conocido a nadie de ‘Antena 3 Noticias'", apuntaba la presentadora.

Diego Revuelta, uno de sus colaboradores, fue el encargado de confirmaba que habían hablado con un gran amigo de Orestes Barbero para saber cómo se encuentra. "Es verdad que no hemos visto a Orestes últimamente y sí que queremos saber cómo está, cómo se encuentra", señalaba antes de dar paso a las declaraciones de Luis de Lama, amigo del concursante y que también estuvo a punto de llevarse el ansiado bote.

"Está muy desanimado", confesó. "Está pensando cuando no se le vino alguna de geografía o cuando sabía alguna fuera de diccionario y no lo dijo y fue conservador y la tenía que haber dicho… Entonces estará intentando encajar todas las piececitas para que su cerebro le diga venga a seguir para adelante porque sino, nos vamos a volver locos", declaró.

"Es que es normal que se sienta así, porque 7 años estudiando y teniéndolo ahí porque lo ha tocado varias veces…", valoraba el exconcursante.