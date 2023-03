"Masterchef" regresó anoche con su undécima edición y cumpliendo diez años en antena. Muchas fueron las novedades del concurso culinario, que esta temporada se emite dos días (lunes y martes), tiene 23 concursantes, elegidos de un castin al que se presentaron más de 70.000 personas, y vivirá dos expulsiones cada semana.

La invitada que acudió a la puesta de largo de esta nueva edición fue Tamara Falcó, ganadora de la cuarta edición de Masterchef Celebrity, y habló de su próxima boda con Íñigo Onieva, al que como todo el mundo sabe perdonó una infidelidad.

Los que parecen no haber pasado página tan pronto como la prometida fueron dos de los tres jurados del talent show, que no dudaron en lanzar más de un dardo al novio de la hija de la Preysler. "Nunca me gustó”, dijo Jordi Cruz, al señalar Tamara Falcó que su reconciliación no le ha gustado al chef catalán, en el contexto de broma de la supuesta tensión sexual entre ambos.

"¡Y lo dice tan pancho!", exclamó entre risas la celebrity de 41 años, quien luego afirmó sobre su prometido que "yo sí que creo que la gente cambia. Se lo ha currado mucho".

Jordi Cruz, a Tamara: "Tú puedes perdonar muchas cosas, pero yo no"

No fue el único mensaje del chef catalán a Onieva. Cuando el jurado estaba valorando el plato presentado en la prueba de eliminación por uno de los aspirantes, Tamara Falcó dijo que el caldo le había quedado "un poquito suave". Jordi Cruz le espetó: "Tamara, yo sé que tú puedes perdonar muchas cosas, pero yo no". Roberto, autor de ese plato incalificable, fue a la postre el primer expulsado de esta nueva entrega.

Pepe Rodríguez, a Íñigo Onieva: "Ten cuidado. No eres el único que miente"

Pero no solo fue el propietario del Restaurant ABaC Barcelona el que lanzó dardos envenenados a Íñigo Onieva. También Pepe Rodríguez, que se caracteriza por ser el más sensible y benevolente de los tres jurados, tuvo oportunidad de afearle su engaño a Tamara.

Fue en el momento en que Fray Marcos, un sacerdote que ha entrado como concursante, confesaba que se le habían quemado las lentejas. El chef toledano le agradeció que contara la verdad, a lo que Tamara apuntó que siempre puede "mentir y luego confesar".

En ese momento, como se la puso botando y a puerta vacía, el del restaurante El Bohío disparó: "Íñigo, ten cuidado. No eres el único que miente".

Dos alicantinos se quedaron a las puertas

Entre los 23 concursantes no hay ningún alicantino, aunque hubo dos que se quedaron a las puertas de entrar. Uno de ellos llegó de Guardamar del Segura ("está cerca de Torrevieja", apuntó Pepe Rodríguez para orientar a sus compañeros). Su propuesta no convenció a los chefs, como tampoco acabó de ser redondo el elaborado por Víctor, que fue aspirante de la segunda edición de MasterChef Junior, y que quiso probar suerte de nuevo, ahora ya mayor de edad, en el formato de adultos.

Su plato de socarrat de rape, alcachofas y cigalas tenía fallos, por lo que a pesar de que dejó a Pepe Rodríguez llorando de emoción por tener que darle un "no", no fue uno de los escogidos. Actualmente estudia nutrición y trabaja los fines de semana en un restaurante.

"Siempre he tenido un recuerdo muy bonito de MasterChef Junior y por eso tengo ganas de volver a entrar y luchar para llegar a la final", señalaba el joven durante su presentación.