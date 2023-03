Telecinco emitió este lunes una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones'. Naomi fue una de las principales protagonistas de la noche tras ser la escogida por sus compañeras para visionar diez minutos de imágenes en directo de Adrián, su pareja. "No me lo merezco", aseguró la participante entre lágrimas ante Sandra Barneda, que no dudó en darle un consejo.

"Todavía no tienes todas las piezas del rompecabezas, solo has visto diez minutos", le recordó la presentadora a la joven, que aseguró sentir "pena" tras ver las imágenes: "Para mí se lo ha cargado él todo". Además, confesó que prefería escuchar a su cabeza antes que a su corazón, motivo por el que Barneda compartió una reflexión. La presentadora, que en otras ocasiones también se ha abierto al compartir sus propias experiencias, intentó que Naomi no tomara ninguna decisión precipitada: "No solo se puede escuchar a la mente, también es importante que escuches a tu corazón". "Si escucho a mi corazón le diría, vamos a casa a estar juntos y hacer como que nada ha pasado. Pero hay que ser listos, porque lo voy a pasar muy mal como haga eso", explicó la protagonista. Fue entonces cuando Barneda hizo referencia a un episodio de su vida: "Todos cometemos errores. Todos la cagamos, pero de una manera... Podría estar aquí contigo hablándote sobre el amor y lo que significa o ha significado para mí". "Te aseguro que aquello que pensaba que podía ser el peor momento de mi vida, luego lo entendí y vi que merecía la pena. Que no te pueda la rabia, porque en el amor, la rabia intoxica muchísimo", reflexióno Sandra.