Belén Esteban sorprendió a sus compañeros de 'Sálvame' concediendo una entrevista a la revista 'Semana' en la que confesó que hay una persona que le ha hecho mucho daño en su vida. La colaboradora no desveló su identidad, pero sí aseguró que no se trataba ni de Toño Sanchís ni de ningún compañero del programa.

Sus palabras no sirvieron de mucho porque tanto Jorge Javier como el resto de compañeros que estaban en plató no dejaron de preguntarle y especular sobre quién podría ser esa persona que tanto marcó a la princesa del pueblo.

"Es una persona que me hizo daño profesionalmente y ya está", aclaraba Belén Esteban ante la insistencia de sus compañeros. "¿Y de Antena 3?", preguntaba Kiko Hernández. "No, de Antena no por favor", le replicaba ella. Y justo en ese momento, era cuando Jorge Javier Vázquez trataba de poner humor al asunto bromeando con marcharse a la competencia. "Menos mal porque fíjate que me ha llegado una oferta para Antena. Y no, yo me quedo, no vaya a ser que vaya allí y…", desvelaba el presentador en tono irónico.

"No es alguien ni de Telecinco ni de Antena 3 de verdad, es una persona a la que yo quise muchísimo y me traicionó", sentenció sin dar más detalles.