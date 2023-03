La cantante Ana Mena no solo bate récords en las listas de ventas y reproducciones con sus temas. Anoche hizo historia en el programa de Movistar+ "La Resistencia" al ser la primera invitada en las seis temporadas que lleva en antena el espacio de David Broncano en admitir que llegaba con el "depósito vacío".

"Hasta María Teresa Campos dijo que no tenía el marcador a cero. Tenía que pasar y no pasa nada", apuntaba horas después la cuenta oficial de Twitter del programa.

Como es un clásico en "La Resistencia", el presentador sometió a su invitada a las dos preguntas que nunca pueden faltar. A la primera de ella, la de "cuánto dinero tienes en el banco", Ana Mena señaló que "no me gusta hablar de dinero, tío. Antes era más descontrolada, gastaba mucho más y no tenía tanto cuidado. Estoy aprendiendo a ahorrar".

Como Broncano insistió en saber la cifra y ella no sabía qué decirle, al final optó por darle una "aproximación": "más de un melón y menos de 200 melones".

Los melones de Ana Mena

"¿Más de un millón y menos de 200 millones?", repreguntó Broncano, quien al verla asentir declaró que era "muy buen dato".

La vaguedad de ese rango flotó poco en el ambiente porque, acto seguido, llegaría la pregunta de cuántas relaciones sexuales has mantenido en el último mes. Y ahí la cantante malagueña sí fue precisa: "Buf, ahí estoy jodida, tío". "¿Algún melón?", le tiró de la lengua el humorista. Y ella negó con la cabeza, despertando las risas del público del plató.

Puede que la primera vez en seis temporadas que alguien viene con el depósito vacío. Hasta María Teresa Campos dijo que no tenía el marcador a cero. Tenía que pasar y no pasa nada.@AnaMenaMusic pic.twitter.com/jjI8k90dKE — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 30 de marzo de 2023

"Vengo con el depósito vacío"

"No, no, literalmente, puff", remarcó ella llevándose la mano a la boca. "¿Cero?", volvió a preguntar Broncano. "Cero. ¿Alguien te ha dado la respuesta de cero?", se interesaba la artista.

"Creo que no", confesaba el presentador. "Pues ya está, aquí he llegado yo", sentenciaba la joven entre los aplausos del público, para a continuación explicar que "he estado muy ocupada con eso (en alusión a su nuevo álbum, titulado "Bellodrama") y los ratos que he tenido para dormir, créeme que los he aprovechado para dormir".

"La primera vez en seis temporadas que alguien dice 'vengo con el depósito vacío'", afirmaba con solemnidad David Broncano, antes de que Grison diera la estocada: "Es que ni mi abuela te dio esa respuesta".

Sin embargo, los seguidores del programa no tardarían en matizar que Najwa Nimri en la segunda entrevista también dijo cero.