Antena 3 estrena esta noche ‘Heridas’ (22:45 horas), un intenso drama que aborda el tema del abandono infantil y la búsqueda de la propia identidad a través de las vivencias presentes y pasadas de sus dos protagonistas. Adriana Ugarte, Cosette Silguero y María León interpretan a las protagonistas de la historia. Junto a ellas, completan el elenco Javier Collado, Elisabet Gelabert, Sonia Almarcha, Pau Durá, Xoán Fórneas e Iván Marcos, entre otros. La desaparición de Alba, una niña de siete años, es el punto de partida de la serie. La policía busca a la pequeña, a la que parece habérsela tragado el mar. Yolanda, su madre, clama su búsqueda. Días antes Alba había pedido a su madre algo tan sencillo como que la peine, pero ella la rechaza malhumorada. Mientras, Lucho, su novio, sale de la habitación gritando por el ruido que hacen. En paralelo, Manuela vive en las marismas. La joven trabaja para el Centro de Recuperación de Aves haciendo fotos y vendiendo sus reportajes fotográficos. Manuela conocerá a la pequeña Alba en una heladería cuando se sienta junto a ella y entre ambas surge una conversación maternal. Manuela percibe su soledad, algo que corrobora la profesora de la pequeña. La preocupación crece cuando descubran algunos de los problemas que arrastra la niña.

‘Supervivientes 2023’ regresa esta noche a Telecinco (22:00 horas). Tras la salvación anoche de Adara Molinero, los nominados Katerina Safarova, Asraf Beno y Yaiza Martín conocerán el destino que les adjudicará la audiencia en la votación abierta y uno de ellos abandonará su grupo. Antes de dejar la convivencia, el eliminado podrá tomar ‘La última palabra’, con la que podrá entregar una ventaja o lastre a uno de sus compañeros, y pasará a vivir en la Playa de los Olvidados con Jaime Nava y Artùr Dainese. Entre los tres se abrirá una nueva votación de expulsión definitiva, cuyo resultado se anunciará el domingo en ‘Supervivientes: Conexión Honduras’. Además, los participantes disputarán un juego de localización, que adjudicará a cada equipo el escenario en el que tendrá que sobrevivir los próximos días -Cayo Paloma y Playa Cabeza de León- y afrontarán un nuevo juego de líder. El ganador de cada grupo será inmune en la ronda de nominaciones, en la que saldrán elegidos cuatro nuevos candidatos a la eliminación, dos en cada equipo.

Por su parte, La 1 de TVE emite este jueves nuevos capítulos de ‘La caza. Guadiana’ (22:10 horas). A pesar de que todo parece encajar en la declaración de Isa, Selva (Félix Gómez) decide ir al cortijo para la reconstrucción de los hechos. Algo le hace sospechar. Parece que, como poco, Isa no les está contando toda la verdad. Víctor (Alain Hernández) tiene una corazonada, y, siguiendo una intuición, va hacia el embalse de Chanza: cree que Alicia puede estar ahí. Sara (Megan Montaner) ha ido a ver a Mario y a su familia. Todos están preocupados por el resultado que el peritaje de Leo, la hermana de Mario, pueda dar y por las consecuencias de su acción. Sara se adentra con Mario en la embarcación 'La Guardiña' para hacerle recordar. ¿Qué más pasó aquella noche hace 12 años? Sabe que están acercándose a algo muy importante. Mientras tanto, Víctor le confiesa a Sara que sigue queriéndola y, aunque las cosas no hayan salido bien antes, no tiene miedo a volver a intentarlo si ella quiere.

Juan Magán y Ruth Lorenzo visitan La 1

Posteriormente, ‘Cover night’ regresa a la noche de los jueves de La 1 de TVE (23:10 horas). Esta séptima gala de un programa contará con la apertura de Juan Magán y Ruth Lorenzo, que fusionarán estilos compartiendo escenario y demostrando su versatilidad. A continuación, 11 nuevos concursantes tratarán de dar su mejor versión para intentar quedarse una de las cabinas.

‘Horizonte’ regresa esta noche (22:45 horas) a Cuatro. El programa presentado por Iker Jiménez abordará el incremento de la criminalidad en España, lo que ha provocado que diversos sindicatos policiales reclamen un aumento del número de efectivos y un nuevo modelo policial para hacer frente a esta situación. Para ello contará con la participación de Nicolás Rodríguez, experto en Analítica e Inteligencia de Datos y Predicción de Riesgos del comportamiento; José Cabrera, psiquiatra forense; José Jiménez Planelles, criminalista forense y especialista en Balística Forense; y Toni Castejón, portavoz del sindicato de Mossos d'Esquadra.

Chicote manda en laSexta

laSexta recupera esta noche una entrega de ‘Pesadilla en la cocina’ (21:30 horas). El programa y Alberto Chicote llegan para rescatar, a su peculiar manera, restaurantes en problemas, a dignificar la profesión hostelera y a ayudar a dueños y empleados a recuperar la pasión y el buen hacer en sala y fogones. El chef mantiene los ingredientes básicos de la carta tradicional de ‘Pesadilla en la cocina’: tesón ante los nuevos retos, constancia a pesar de las difíciles situaciones de los restaurantes, exigencia ante los disparates culinarios de muchos cocineros y grandes dosis de paciencia. Todo aderezado con el carácter luchador, firme y perseverante de Chicote.