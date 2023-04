Jordi Évole hace un ejercicio de autocrítica sobre la reciente entrevista que le hizo a Yolanda Díaz en LaSexta. El presentador reflexionó esta pasado jueves sobre el conversación que mantuvo con la vicepresidenta segunda del Gobierno en un acto celebrado en Madrid con Iñaki Gabilondo y Pepa Bueno.

"¿Cuántas veces te han cuestionado esta semana por qué preguntaste tanto a Yolanda Díaz sobre Pablo Iglesias?", le preguntó Pepa Bueno a Jordi Évole, que no tuvo de responder con honestidad y sinceridad: "Probablemente no tuve mi mejor día, me equivoqué y perdimos una ocasión de oro para conocerla mejor”.

Para ser más exactos con la contextualización de este modo, el pasado sábado y entre otros temas, la parte de la conversación entre Évole y Díaz giró en torno a su relación con el exsecretario general de Podemos porque del encuentro o no entre ambos partidos dependerá el éxito electoral del espacio a la izquierda del PSOE.

"Fue una falta de respeto, se lo dije a él. Me enfadé muchísimo. No solo le llamé cabrón (como él contó en su libro), hice algo mucho peor", aseguró Díaz en la conversación sobre cuando Pablo Iglesias, entonces secretario general de Unidas Podemos, la designó a dedo como sucesora.

Pese a sus desencuentros con Iglesias, Díaz aseguró que Sumar y Podemos deben llegar a un acuerdo para evitar que gobiernen la derecha y la extrema derecha, y que no quiere tener que elegir, llegados los comicios, entre una papeleta de un partido o de otro. Pero Díaz tampoco ha escondido su decepción con Iglesias.