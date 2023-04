Joaquín Sánchez cuelga las botas. El carismático jugador del Betis ha anunciado que esta será su última temporada como jugador activo. Por ello, el futbolista concedió en la tarde de ayer una entrevista a Sonsoles Ónega para su programa en Antena 3.

En primer lugar, la presentadora ha querido saber qué es lo más duro de retirarse. "Lo más duro es tomar la decisión. Ya me rondaba la cabeza que mi despedida estaba cerca, pero hasta que no tomas la decisión, no te das cuenta de lo difícil que es. Mi vida entera ha sido jugar al futbol", ha contestado el gaditano. Seguidamente, la periodista le ha preguntado por la opinión de su madre sobre esta decisión, ante lo que 'el pisha' ha reconocido que aun le cuesta hablar sin emocionarse.

"Mi madre no podía hablar, incluso no quería venir porque sabía que se iba a derrumbar. Ella lo único que desea es que yo sea feliz y la pobre lo ha pasado regular", ha contado un Joaquín que ha visto la mayoría de encuentros de las últimas campañas desde el banquillo. Aunque estaba visiblemente emocionado, la última pregunta de Sonsoles ha terminado de romper al jugador, al ser cuestionado por los mensajes de cariño que ha recibido desde el pasado miércoles, día en que anunció su retirada.

El presentador de 'El Novato' ha roto en lágrimas al recordar el cariño mostrado por los aficionados. "Es que ha sido un día muy especial para mí. Sabía del cariño de la gente, pero no me lo esperaba a tanto nivel. He recibido mensajes de todo el mundo. He recibido videos de niños llorando que me encogían el corazón", ha destacado.

Para terminar, Sonsoles le ha agradecido al futbolista que haya concedido esta entrevista en unos días tan complicados para él, y le ha deseado suerte en su nueva etapa como compañero de cadena: "En Antena 3 ganamos por verte en los pasillos, a partir de ahora, quizás un poco más". "Ojalá", respondía Joaquín.