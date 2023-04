La lucha de Netflix contra el tan arraigado hábito de las cuentas compartidas ya tiene sus primeras consecuencias en España. Muchos abonados aseguraron cuando se anunció la nueva medida que se darían de baja, y los datos así lo corroboran. Según un informe de Kantar Worldpanel, la división de consumo de Kantar, la plataforma ha perdido un millón de suscriptores en el país en el primer trimestre del año, que achacan directamente a su cambio de estrategia.

Según los datos que aporta el estudio, Netflix casi triplicó su tasa de abandono en el trimestre en comparación con el periodo anterior, y cerca de la mitad de los usuarios que abandonaron la plataforma dijeron que no pagarán por el servicio.

De momento, el gigante del 'streaming' ha decidido mejorar las condiciones de su plan barato con anuncios, con la idea de frenar esta sangría, subiendo la calidad del 'streaming' y dando más opciones de reproducción de contenidos de forma simultánea. Sin embargo, el informe de Kantar no es halagüeño. "Netflix espera que, con el tiempo, muchos de estos usuarios vuelvan al servicio pagando una suscripción, pero la tendencia actual muestra que esto está lejos de estar garantizado", aseguran Dominic Sunnebo y Mayte González, responsables del análisis.

Prime Video supera a Netflix

Las proyecciones para el próximo trimestre no son nada buenas. Según Kantar, "el 10% de los suscriptores que se quedaron con Netflix dice que planea darse de baja en el segundo trimestre del año, una cifra muy por encima del promedio observado en trimestres anteriores". Además, constatan que no hay un fuerte sesgo demográfico de los usuarios que cancelaron su cuenta, "lo que indica un rechazo más rotundo de las medidas para acabar con las contraseñas compartidas".

La caída, eso sí, se enmarca en un descenso general: en el primer trimestre, el número de hogares que accedieron al menos a un servicio de vídeo en 'streaming' en España disminuyó, con 292.000 hogares menos respecto al trimestre anterior, lo que representa 11,9 millones o el 64% de los hogares. 'The Last of Us', en HBO Max, ha sido el título más visto en el trimestre, seguido de la serie española 'La chica de nieve', disponible en Netflix.

El 4% de los hogares españoles contrató un nuevo servicio SVoD (vídeo bajo demanda con suscripción) en los últimos tres meses, con Amazon Prime Video representando el 34% de todas las nuevas suscripciones, mientras que SkyShowtime entró con fuerza en el mercado y atrajo a uno de cada tres nuevos abonados.

Otro informe de GEGA confirma esta tendencia y muestra que, por primera vez que se puso en marcha su barómetro, Prime Video supera a Netflix en el 'ranking' de plataformas con mayor porcentaje de los usuarios de servicios SVOD (que pagan o no) en España: un 67,3% de penetración de Prime frente al 66% de Netflix.

En el caso de Netflix, la plataforma desciende 6,1 puntos de cuota de mercado respecto a la oleada anterior tras su anuncio de no permitir el uso compartido de cuentas. De hecho, la respuesta "No permite compartir cuentas con otras personas" se sitúa como el principal motivo de baja entre quienes afirman haber abandonado la plataforma en el último año.