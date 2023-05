Desde su estreno en 2011, la serie británica "Black Mirror" ha logrado captar la atención de la audiencia global con su crítica mordaz y su visión distópica del papel de la tecnología en la sociedad moderna.

Creada por Charlie Brooker, la serie es un desfile de episodios independientes que combinan elementos de ciencia ficción, thriller psicológico y sátira social, y que están unidos por una premisa común: la exploración de cómo la tecnología y los medios digitales pueden distorsionar y corromper la realidad humana.

El título de la serie, "Black Mirror", es un reflejo de las pantallas apagadas de los dispositivos electrónicos que inundan nuestras vidas diarias: teléfonos, ordenadores, televisores, tablets... Así, la serie se convierte en un espejo oscuro que refleja y examina los aspectos más inquietantes de la vida moderna.

La serie no se centra en la tecnología en sí, sino en cómo las personas interactúan y son afectadas por ella. Los episodios presentan un mundo donde la tecnología ha sido llevada al extremo, creando sociedades distópicas y realidades alteradas que revelan nuestras propias ansiedades y miedos. En lugar de ofrecer una visión utópica del futuro, "Black Mirror" presenta una visión aterradora de lo que podría suceder si no se controla nuestra dependencia de la tecnología.

Desde su estreno, "Black Mirror" ha sido elogiada por su narrativa audaz y provocadora. Episodios como "San Junípero", que ofrece una visión conmovedora del amor y la mortalidad en una realidad virtual, y "Nosedive", que presenta una sociedad obsesionada con las calificaciones de las redes sociales, han sido particularmente bien recibidos por la crítica.

Sin embargo, la serie no se limita a ser una crítica de la tecnología. También aborda temas como la política, la identidad, el amor, la muerte y la moralidad. Los episodios son conocidos por sus giros argumentales impactantes y su capacidad para provocar un debate reflexivo sobre las cuestiones que plantean.

"Black Mirror" es una serie que no tiene miedo de empujar los límites y desafiar a los espectadores. A través de sus aterradoras visiones del futuro, nos obliga a reflexionar sobre nuestro propio comportamiento y la sociedad en la que vivimos. En lugar de ofrecer respuestas, la serie plantea preguntas inquietantes sobre la tecnología y su papel en nuestra vida.

Desde su creación, "Black Mirror" se ha convertido en un hito cultural, y su influencia se puede ver en muchas otras series y películas que han seguido su estela. En la era de la digitalización y la hiperconexión, la serie sigue siendo un recordatorio oportuno de las posibles consecuencias de nuestra dependencia de la tecnología y de la importancia de cuestionar el mundo en el que vivimos. En este sentido, "Black Mirror" es un espejo oscuro que nos obliga a mirarnos a nosotros mismos.

La sexta temporada, inclasificable

Después de un largo receso de tres años desde la última entrega de la quinta temporada, 'Black Mirror' vuelve en una fecha aún sin determinar del próximo mes de junio a Netflix con una nueva tanda de episodios. Esta sexta entrega promete superar en número de episodios a su predecesora, que contó con sólo tres. Sin embargo, el recuento final de capítulos sigue siendo un misterio. Los fans pueden esperar sumergirse en más relatos distópicos que, aunque a veces perturbadoramente plausibles, forman parte de las joyas de la ciencia ficción de Netflix.

Cada episodio será una entidad en sí mismo, casi como una película independiente, tanto en términos de producción como de duración. Esta nueva temporada es la primera desde que el creador Charlie Brooker y su colaboradora Annabel Jones dejaron su productora House of Tomorrow, respaldada por Endemol Shine Group, a principios de 2020. No tardaron en establecerse bajo la nueva marca de producción Broke and Bones, atrayendo a Netflix para una inversión masiva en la compañía, adquiriendo una participación en el negocio por un período de cinco años, en un acuerdo que podría llegar hasta los 100 millones de dólares.

No obstante, cuando Brooker y Jones abandonaron House of Tomorrow, los derechos de los episodios de 'Black Mirror' quedaron en manos de la empresa matriz Endemol Shine Group, que finalmente fue comprada por Banijay Group en el verano de 2020. Este movimiento parecía haber frenado las posibilidades de producir más temporadas para Netflix hasta que se llegara a un acuerdo con Banijay, lo que provocó cierta inquietud entre los seguidores de la serie.

Giros locos, más variedad que nunca y un reparto estelar

Pero, los temores de los fans pueden ser apaciguados. Se ha alcanzado un acuerdo y Banijay Rights, la división de distribución de la compañía que posee tanto el formato como los derechos de la marca 'Black Mirror', ha otorgado la licencia de su exitosa serie a Netflix.

Hace un par de años, en plena pandemia, Brooker parecía dudar del futuro de 'Black Mirror': "No estoy seguro de que haya apetito por historias sobre sociedades en descomposición en este momento, así que no estoy trabajando en una. Estoy ansioso por hacer algo más alegre y he estado escribiendo guiones para hacerme reír". Sin embargo, parece que los días de risa han quedado atrás y la sexta temporada de 'Black Mirror' será "la más impredecible e inesperada hasta la fecha", según su creador.

Brooker insiste en que 'Black Mirror' debe presentar historias que sean únicas y sigan sorprendiendo a los espectadores, incluso a él mismo. Asegura que todas las historias serán fieles a la esencia de 'Black Mirror', pero incorporarán "giros locos y más variedad que nunca". El elenco estelar de la nueva temporada incluye a Zazie Beetz, Paapa Essiedu, Josh Hartnett, Aaron Paul, Kate Mara, Danny Ramirez, Clara Rugaard, Auden Thornton, Anjana Vasan y Salma Hayek.

Aunque todavía no tenemos un número exacto de episodios para la sexta temporada, sí sabemos que superará los tres de la temporada anterior. Por lo tanto, es seguro asumir que se anunciarán más nombres para unirse a este impresionante reparto.