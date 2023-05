'First dates' recibió a una soltera "dominante" que se consideraba superior al hombre. Lorena, una mujer de Baracaldo autodefinida con mucho orgullo como "una persona intensa, con carácter, para bien o para mal" viene al programa en busca de un hombre "maduro emocionalmente, que tenga proyectos y ambiciones".

El 'dating show' le concertó una cita con David, un leonés que nada más verla se le han podido ver los nervios. Ya en la mesa, el soltero ha halagado a Lorena por su físico, además, se ha mostrado sorprendido al conocer su edad: "Mi público objetivo son los chicos de 30, que tenga 39 años me parece hasta bien. Por fin alguien más cercano a mi edad", suspiró alegremente la soltera.

David no paró de lanzar piropos a "diestro y siniestro" durante toda la velada que terminó cansando a Lorena: "Yo me noto más dominante. A mí lo que me gusta es que me lleven la contraria". A lo largo de la cita, el soltero se atrevió a expresar su deseo de conocer Bilbao y Lorena aceptó su propuesta aclarando que sería en calidad de "buenos amigos".

La decisión final fue positiva por parte de David, mientras que Lorena decidió rechazar tener una segunda cita con el soltero como ya se había podido intuir en la proposición de visitar Bilbao. La soltera justificó su "no" por lo agobiaba que se había sentido durante todo el encuentro con tanto cumplido y halago: "Yo considero que, cuando te dicen eso, es como un copia y pega. Al final, es pura cortesía y hasta luego".