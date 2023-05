'El programa de Ana Rosa' ha abordado entre sus contenidos de este miércoles la polémica que se originó ayer en el acto del Dos de Mayo. La Comunidad de Madrid impidió que Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, pudiera subir a la tribuna principal del desfile-cívico militar de las celebraciones institucionales. Una lamentable escena sobre la que se ha pronunciado Ana Rosa Quintana.

"Sánchez quiso convertir a Bolaños en el protagonista de la Real Casa de Correos y se acabó convirtiendo en un personaje de la Casa de Tócame Roque", ha comenzado diciendo en su editorial diario contra el Gobierno: "Bolaños se presentó como acompañante de Margarita Robles, sabiendo lo que iba a pasar y dispuesto a inmolarse".

Ya en la mesa de debate, Ana Rosa ha profundizado en su postura sobre este asunto: "Me parece ridículo el empeño de Bolaños en ir cuando ya se había dicho que no estaba invitado". "Por otra parte... Pues chico, ya que está allí, que le dejen subir para evitar esto", ha añadido la periodista, que considera que "cada vez que Moncloa se enfrenta con Ayuso pierde Moncloa".

"¿Pero por que tenía ese empeño en ir?", ha insistido ante sus colaboradores y Joaquín Prat, que también se mostraba en la misma línea que su compañera: "Si no estás invitado y vas, a mí me da un poco de bochorno". "Una vez que has accedido a la tribuna, personalmente te dejo pasar para evitar el espectáculo", ha admitido el copresentador.