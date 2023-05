Coincidiendo con el Día Internacional contra el Acoso Escolar, Fernando Tejero acudió el martes 2 de mayo a 'La ventana' de Cadena SER y relató su complicada infancia. El actor de 'La que se avecina' habló en el espacio radiofónico sobre el bullying que sufrió por su homosexualidad y desveló que también fue víctima de abuso sexual.

"Mi infancia y adolescencia es para escribir una película", aseguró Tejero durante su intervención, donde explicó que se crió con una tía suya en vez de con sus padres: "Fui un niño 'prestado'. Sufrí abandono, no culpo a mis padres porque no son conscientes de lo que iba a suponer para mí. Cuando tenía 14 años, mi tía enfermó de cáncer y tuve que volver a casa de mis padres. Fue otro abandono que me ha pasado mucha factura".

"Abusaron de mí sexualmente. Yo no me quería aceptar por la sociedad, por mi familia... y me quité la pluma"



🗣Fernando Tejero habla del acoso que sufrió por ser homosexual en su infancia pic.twitter.com/fp68oyNH7z — La Ventana (@laventana) 2 de mayo de 2023

El intérprete también reconoció que vivió "una época muy jodida" durante los diez años que vivió la dictadura de Franco: "Yo no fui yo hasta que llegué a Madrid". "Era homosexual y es cierto que de pequeño tenía mucha pluma. Me insultaban, me llamaban 'maricón', me llamaban de todo", relató Tejero, que en aquel momento no quería aceptarse tal y como era: "Por la sociedad, por mi familia... Entonces yo me quité la pluma a base de corregirme a mí mismo. Tengo la voz ronca y tartamudeo por no poder expresarme tal cual era".

En la entrevista, compartió también uno de los episodios más terribles de su vida: "Abusaron de mí". "Esto es la primera vez que lo cuento en mi vida, un chico mayor que yo abusó de mí sexualmente", finalizó en el programa de Carles Francino.