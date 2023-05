El Benidorm Fest se ha convertido en tema de actualidad en plena cuenta atrás para Eurovisión 2023. RTVE ha desvelado los seis artistas que fueron 'suplentes' tras las primeras fases de selección después de una petición al Portal de Transparencia realizada por el medio ESCPlus.

Noan con 'Cada Día', K!ngdom con 'Contando estrellas', Nena Daconte con 'De Londres a París', Loren con 'Lo Confieso', Hugo Cobo con 'Ven Ya' y Bajocero con 'Dispárame' fueron las candidaturas que se quedaron a las puertas de participar en el certamen organizado en TVE y que se hubieran convertido en participantes en el caso de ausencia o renuncia de cualquiera de los 18 competidores.

De estas seis candidatura ahora desveladas, sólo las canciones de Nena Daconte, Hugo Cobo y Bajocero ya han sido conocidas después de que la hayan lanzado en plataformas o la hayan interpretado en sus concierto. Por otro lado y de momento, Noan, K!ngdom y Loren no han hecho públicas sus propuestas.

Este nuevo dato sobre el Benidorm Fest 2023 se ha dado a conocer después de que RTVE desvelase el coste total de la producción y el salario de sus presentadores a través de otra petición al Portal de Transparencia. Para la edición de este año, que se cerró con la victoria de Blanca Paloma, la Corporación pública invirtió un total de 4.069.328 euros, lo que supone un incremento del 42% respecto a 2022.

Los datos, obtenidos y publicados por Público, reflejan una notable diferencia entre los cachés de los elegidos para conducir las tres galas: Mónica Naranjo, Rodrigo Vázquez e Inés Hernand. RTVE señala que en el presupuesto con la productora "constan las siguientes cantidades sin identificar el nombre de los presentadores a los que corresponde: presentadora 50.000,02€, presentadora 15.000,02€ y presentador 50.000,02€".

Aunque no aclara a quién pertenece cada una de esas cifras, el único hombre que presentó el certamen fue Rodrigo Vázquez, de forma que según los datos de Transparencia, se habría embolsado 50.000 euros por sus tres noches al frente del programa. No obstante, en declaraciones al mencionado medio, el conductor de 'El cazador' asegura que "el dato está bastante alejado" de la realidad. Finalmente, fuentes de TVE han corregido la información y han aclarado que Vázquez no cobró 50.000 euros, sino 25.000.