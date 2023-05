Días difíciles para la familia Campos. Después del Día de la Madre, Carmen Borrego habló en 'Sálvame' sobre el difícil año que ha tenido su familia, aparte del conflicto con su hijo, debido al estado de salud de su madre, María Teresa Campos. La colaboradora quería abordar el tema con naturalidad porque no muchas familias están pasando por lo mismo que ellos. "Tenemos la suerte de tenerla y de que nos conozca. Y eso para nosotros hoy es muy importante", reconoció Carmen en ‘Sálvame’.

La prioridad ahora para su familia es que María Teresa esté “bien y tranquila”. Aunque Carmen admitió que su madre puede no estar feliz, al menos quieren que esté en paz. Pese a que admitió durante el programa que no pueden ponerle un nombre a la dolencia de su madre ya que no está diagnosticada, explicó que llegará un momento en el que la mítica presentadora “no nos conozca”.

El tema del estado de salud de María Teresa Campos volvía a la primera línea después de que su otra hija, Terelu Campos, hablara sobre ella en su blog de la revista Lecturas, donde aseguraba que su madre “ya no puede decidir por ella misma”. "Por eso, me paso la vida pidiéndole a los medios que respeten a una persona que ya no puede decidir por ella misma", asegura la presentadora, que añade que le llena de orgullo que sus compañeros de Telecinco le pregunten por ella: "Eso significa lo que ha sembrado en la vida, el respeto a todo ser humano".

Naturalidad a la hora de hablar de María Teresa Campos

Es por ello que Carmen Borrego quería abordar con naturalidad este tema y no esconder la situación: "Eso de esconder o parece que haya algo malo... No, hay muchas familias que sufren lo que nosotros estamos sufriendo". No sabe qué pasará "el día que no nos conozca" pero, hoy por hoy, la tienen y para ellos es "muchísimo".

Carmen reconoció el apoyo que han recibido de sus compañeros de 'Sálvame' y contó una anécdota sobre cómo reaccionó su madre cuando le preguntó si quería que Jorge Javier la visitara.

En su entrevista con Cristina Soria, Carmen explicó lo difícil que ha sido aceptar la situación y que ahora ella tiene que ser el apoyo para su madre, en lugar de al revés. Su madre está presente, pero de otra manera. Quieren ayudarla para que no sufra y Carmen admitió que su madre todavía quiere seguir trabajando y haciendo cosas en su mundo. Carmen se emocionó al hablar de la situación y dijo que le gustaría que su madre no sufriera. Cuidar a alguien en esa situación es muy difícil y requiere preparación, pero ahora les toca proteger a su madre.