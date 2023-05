El fin de la emisión de ‘Sálvame’ el próximo 16 de junio ha hecho correr ríos de tinta, y lo seguirá haciendo. La cancelación del programa por parte de Mediaset no ha dejado indiferente a nadie, al igual que el hecho de que la cadena haya anunciado que la sustituta del formato presentado por Jorge Javier Vázquez vaya a ser Ana Rosa Quintana.

Todos tienen una opinión, a favor y en contra, hay quienes consideran “necesario” que este tipo de programas no estén en la parrilla televisiva de nuestro país y otros piensan que es un formato muy visto, sobre todo por las personas mayores, que debe tener cabida en la cadena nacional.

El último en pronunciarse sobre el fin de ‘Sálvame’ ha sido Gerard Piqué. El exfutbolita participaba en la última retransmisión del After Kings para comentar los partidos y fichajes de la Kings y Queens League. Era el youtuber Ibai Llanos el que sacaba el tema a la palestra comentando los cambios que se están produciendo en Mediaset, al hilo de la emisión el pasado fin de semana de los partidos de esta liga, de la que el presidente es Piqué, tras llegar a un acuerdo con la cadena de Fuencarral.

“Hemos hecho que se acabara ‘Sálvame”

Tras el comentario de Ibai Llanos, el exfutbolista comentaba que “hemos hecho que se acabara ‘Sálvame’”, por lo que otros comentaristas le preguntan si lo incluyó en el contrato que firmó con Mediaset. “No, la verdad que no, no era por contrato que impuse que se acabara ‘Sálvame’”, explicaba Piqué para, a renglón seguido añadir que “que se haya acabado pues no me parece mal”.

Es en este punto cuando sus compañeros, en forma de broma, comenzaron a abuchearle e, incluso Llanos le comenta “¿qué te ha hecho Belén Esteban?”. Un poco más enfadado Piqué dice “¿que qué me ha hecho?”. “No me llevo mal, es que es indecente lo que hacen en este programa, es todo mentira, es mejor que se acabe para la sociedad”, concluía.

PIQUÉ a favor de que hayan quitado @salvameoficial de Mediaset y esté la Kings League 😳 #AfterKings1 pic.twitter.com/d14ls09cv1 — Kings League Clips (@KLClips) 8 de mayo de 2023

Piqué y su separación de Shakira

Lo cierto es que Gerard Piqué ha estado en el ojo del huracán de ‘Sálvame’ durante muchos meses a raíz de la separación de la cantante Shakira, con la que tiene dos hijos, y que se diera a conocer que, presuntamente, le fue infiel con su actual pareja, Clara Chía. Un tema que se ha tratado en todos los medios de comunicación de este país y que, como no podía ser de otra forma, en ‘Sálvame’ fue de los más destacados.