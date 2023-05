Si eres de los que ven Eurovisión todos lo años sabrás que España nunca actúa en ninguna de las semifinales, que este año han sido televisadas por primera vez por TVE. En esta edición del Festival de Eurovisión ha ocurrido lo mismo, ayer pudimos ver un pequeño trozo de la canción de Blanca Paloma, Ea Ea, pero la representante de España no participó en la semifinal. Sin embargo, mucha gente se pregunta cuál es el motivo: ¿Por qué España pasa a la final de Eurovisión sin actuar en las semifinales? Te explicamos cuál es el sistema de Eurovisión y por qué algunos países tienen el pase directo a la final.

Los privilegiados de Eurovisión: el Big Five

Lo cierto es que desde hace años existen una serie de países que cuentan con una serie de privilegios, como pasar a la final directamente. Actualmente los países que forman el Big Five de Eurovisión y tiene un puesto asegurado en la final son España, Italia, Reino Unido, Alemania y Francia.

A estos países privilegiados se les suma un sexto miembro, el país que haya ganado el año anterior. Algo que en este caso no tiene lugar al ser Italia la ganadora de Eurovisión 2021 y pertenecer al Big Five.

Pero, ¿qué necesita un país para formar parte del Big Five de Eurovisión? Pues ni más ni menos que dinero. Los miembros del Big Five son los países que más fondos aportan a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) para la celebración del festival cada año.

Sin embargo, la existencia del Big Five, o Big Four durante los años en los que Italia no participó en Eurovisión (2000-2010), ha levantado ampollas entre los otros países participantes por su pase directo a la final. Tal es el ejemplo de Turquía, que en 2013 confirmó que no participaría en el festival de Eurovisión alegando que este sistema le parecía injusto.

La historia del Big Five en Eurovisión

La idea de conceder el privilegio de pasar directamente a la final a los países que más dinero aportasen al festival surgió en 1996. En aquella edición de Eurovisión, Alemania se quedó fuera de la gran final al no conseguir superar la semifinal. Esto desencadenó un enfado importante por parte de los germanos y provocó un agujero económico muy importante para la UER.

Y de esos barros, estos lodos. La organización de Eurovisión decidió que los países que hicieran el mayor aporte económico tendrían siempre un lugar en el evento. Además, los países que pertenecen al Big Five tiene derecho a votar en una de las semifinales y lo mismo ocurre con el país anfitrión.