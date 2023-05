A pesar de que ‘Sálvame’ está en una especie de cuenta atrás para su fin, las noticias no dejan de suceder en el programa de Jorge Javier Vázquez, que no ha cambiado su esencia.

En esta ocasión, los minutos los acaparaba la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo, que está cada vez más cerca y los detalles del evento están en boca de todos. Y este ha sido el detonante para que el colaborador esté en la palestra pero no por esta boda, si no por su enlace anterior con Makoke.

Este viernes, el colaborador hacía memoria y recapitulaba sobre su anterior relación y comentaba que debería haberse separado años antes y que su boda con la presentadora no fue “trascendente”. Pero no fue así para Makoke que dijo que Kiko se había casado enamorado de ella, que la noche antes le envió un mensaje muy romántico y que el tatuaje que lleva en el brazo que dice ‘I will wait for you’ (te esperaré) era por ella.

Infiel en la boda con Makoke

Matamoros no estaba para nada de acuerdo con esta explicación de Makoke y señalaba que “cada uno cuenta la historia como se la cree o le interesa creerla”. "No me casé enamorado, ya conté en una ocasión y lamento tener que repetirlo, que el mismo día que me casé, había estado con otra señora con la que tenía una relación”.

Además, negaba que el tatuaje se lo hubiera hecho por Makoke, “me lo hubiera borrado ya, pertenece a una historia que tuve que contar impelido por los hechos”.

Makoke, destrozada

Makoke recibía estas duras palabras en el plató de ‘Fiesta’ donde rompía a llorar al conocer la noticia. ‘’Mi familia no se merece esto. Es muy feo’’, decía la colaboradora. ‘’Mira, yo me separé hace cinco años, ya no tenía él el poder de hacerme daño que era lo que lleva intentando y haciendo mucho tiempo, pero yo no sufro por mí y hay cosas que me duelen muchísimo, creo que mi familia no se merece esto’’, la colaboradora no ha podido evitar derrumbarse y ha roto a llorar. Al mismo tiempo la colaboradora quería aclarar que no lloraba por ella, lloraba por su familia y por el daño que le podían hacer tras estas declaraciones.

‘’Me parece tan cruel, lo que veo es una persona llena de odio, de rencor, alguien no puede hablar así. Lo que duele es la familia, me viene la imagen de mi familia y me he roto porque no se merece mi familia esto’’, aclaraba.