Desde que Yaiza, la pareja de Ginés Corregüela, hizo acto de presencia en Supervivientes 2023 todo se ha centrado prácticamente en ella. Desde su presencia en los debates para defender a su pareja hasta la visita que le hizo en Honduras y cómo se quedó como una concursante más. Pero la cosa no acabó ahí ya que la organización decidió expulsarla del concurso por sus insultos y su actitud violenta hacia sus compañeros y, en especial, hacia Asraf, al que se refirió como “maricona”.

Una vez aterrizada en España la polémica le ha seguido acompañando, ya que después de enfrentarse a la familia de Ginés, han sido muchos los testimonios que la han acusado de estafadora y ladrona, incluso alguna ex pareja de la canaria. Por si esto fuera poco, Yaiza participó la semana pasada en el ‘polideluxe’ donde mintió en buena parte de las preguntas que le hicieron y además dejó en el aire la posibilidad de que estuviera embarazada.

Como no podía ser menos en el programa quisieron que se hiciera un predictor en directo a lo que ella se negó. Por ello este domingo todo el mundo esperaba que confirmara la noticia, en directo, en la conexión de Ion Aramendi con Ginés, que todavía se encuentra en Honduras. Pero no. Yaiza siguió cebando el tema y no le confirmó a su pareja si estaba en cinta.

El que sí está ya en España y está muy “mosqueado” con Yaiza es Diego Pérez, amigo de Ginés y que ha defendido a la pareja a capa y espada durante el programa. A su llegada a nuestro país, parece que el boxeador no las tiene todas consigo… “Me huele todo a chamusquina”, decía Diego, que aclaraba que “yo no me he quejado de la expulsión del público, yo actué así porque es mi forma de actuar. Igual está mal y ahora me voy a arrepentir”. “Viendo como van los acontecimiento me temo lo peor. Quiero pensar que Ginés no lo tenía todo organizado porque si todo era una trama, aquí el tonto soy yo”.

La verdad sobre el embarazo de Yaiza

Pero Diego tiene que afrontar la pregunta definitiva de la que todo el mundo habla últimamente: ¿está Yaiza embarazada de Ginés? El superviviente, y amigo durante toda la edición del “rey de los bocadillos” afirmaba que “yo creo que no está embarazada, pero no se si es verdad o no pero en Supervivientes se habló que ella tenía un DIU puesto”.

Se trata de un dato clave, ya que si Yaiza utiliza este método anticonceptivo parece muy difícil, que no imposible, que se encuentre embarazada. Así que las especulaciones han seguido y seguirán hasta que la pareja confirme o no, si está en estado de buena esperanza.