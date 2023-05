Ginés se ha convertido en uno de los concursantes protagonistas de esta edición de 'Supervivientes'. Desde el principio del reality su culebrón amoroso con su exmujer Isabel, su nueva novia Yaiza con la que le fue infiel y sus hijas, han mantenido en vilo a la audiencia que no ha dudado en criticar duramente al "rey del bocadillo" en más de una ocasión. Esta semana, como no podía ser de otra manera, Ginés, ha vuelto a verse inmerso en una de las más polémicas después de una semana en la que su novia Yaiza estuvo cebando a los medios con su supuesto embarazo. Pero lo que despertó más críticas fueron las palabras de Ginés a la hora de explicar qué método anticonceptivo usaba: "Se come el gusto".