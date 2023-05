Después de meses reivindicando el derecho de María Teresa Campos a envejecer con dignidad y de pedir públicamente que se respete la imagen de su madre y su decisión de mantenerse alejada del foco mediático, Terelu Campos y Carmen Borrego se han sincerado y, a corazón abierto y sin ocultar su desolación, han revelado el delicado estado de salud de la veterana presentadora.

En primer lugar era la mayor de las hermanas, a través de su blog semanal en 'Lecturas' la que, coincidiendo con la celebración del día de la madre, hacía un homenaje a su progenitora: "Aunque ya no es lo que era, mi madre es mi vida y mi referente" confesaba, revelando que "en estos momentos ya no puede decidir por sí misma" y pidiendo una vez más encarecidamente a los medios de comunicación que no publiquen imágenes suyas en la actualidad para preservar su derecho a la privacidad.

Unas declaraciones que activaban de nuevo las alarmas respecto al estado de salud de María Teresa, sobre el que Carmen, completamente rota, se ha sincerado hace unos días en 'Sálvame': "Tenemos que hablar con naturalidad. Está siendo un año muy duro, más por mi madre que por mi hijo. Lo de mi hijo tarde o temprano tendrá una solución, pero lo de mi madre desgraciadamente ya es difícil" ha reconocido entre lágrimas.

"Hay muchas familias que sufren lo que estamos sufriendo y tenemos la suerte de tenerla y que nos conozca. No sé qué pasará el día de mañana y cuando no nos conozca, pero ahora mismo la tenemos... Para nosotros es nuestra prioridad, que esté bien y tranquila. Feliz no, feliz en ella ahora es complicado. Solo pedimos que la dejen descansar y dejen de seguirla" ha añadido, admitiendo que "no se puede estar ocultando la realidad porque no tiene sentido y hay especulaciones".

Las palabras de Alejandra Rubio

Alejandra Rubio se ha sincerado en fiesta, el programa de Telecinco conducido por Emma García en el que colabora, sobre cómo está su abuela. "Hay como una especie de pacto interno en el que hemos acordado no contar nada de mi abuela y mi madre lo intenta cumplir siempre, mi tía Carmen, por el momento en el que está, a veces no lo cumple".

"Yo también paso mucho tiempo con mi abuela y he oído cosas que no cuadran con la realidad, al menos a la realidad que yo vivo con ella (...) No es verdad que mi madre y mi tía estén pasando por un bache, pero sí me consta que han hablado después del malentendido (...) Yo me mantengo al margen de todo esto porque es una cosa entre hermanas y yo no me quiero meter, prefiero no participar porque sé que es doloroso para ellas".

"Claro que las dos se encargan de mi abuela, pero donde más tiempo pasa y donde duerme es en casa de mi madre (...) Gracias a mi abuela hemos hecho lo que hemos querido y hemos tenido la vida que hemos querido, ahora toca respetarla y dejarla tranquila".