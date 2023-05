MasterChef 11 sigue dando que hablar más por los rifirrafes y anécdotas vividas entre sus concursantes que por las cuestiones culinarias. En la edición de este martes se ha producido uno de esos momentos que tienen mucho eco en las redes sociales.

Su protagonista ha sido, cómo no, Luca, el joven tiktoker pijo que ha llegado mucho más lejos de lo que cualquiera podría pensar (aunque ha trascendido que su presencia en el programa de TVE respondería a que su padre es directivo de una empresa que trabaja con el principal proveedor de alimentos del concurso).

En esta ocasión, Luca ha vuelto a convertirse en la comidilla de las redes sociales por el supuesto "piropo" que ha dedicado a su compañera Pilu.

Ha sido durante la prueba de exteriores, en una residencia de ancianos, cuando la andaluza ha comentado que su abuela, ya fallecida, estaba obsesionada con la belleza. "Claro, de ahí has sacado tú esa belleza que tienes, con esos labios de chupona", le ha soltado Luca ante el estupor de sus compañeros de cocinado.

"¿Ha dicho labios de chupona?" se ha escuchado de fondo a Lluís, otro de los aspirantes.

Frase de este año de #MasterChef "Oy Pili, con esos labios que tú tienes de chupona"

Pilu ha preferido pasar por alto el ¿elogio? del benjamín del grupo de esta edición, quien también ha vuelto a llamar la atención por su falta de cultura.

La Sagrada Familia de Dalí

Si en el programa de este lunes sorprendía a propios y extraños al admitir no saber quién es E.T. el extraterrestre y al decir que Picasso es "un pintor que pinta muy bien", dando a entender que cree que está vivo, hoy volvía a sacar a relucir su ignorancia al explicar que su compañero Álex, favorito para ganar el concurso y que también tiene 19 años de edad, creía que Picasso es el autor de la Sagrada Familia "cuando es Dalí, ¿sí o no?".

Tiktoker en Masterchef "el de la Sagrada Familia es Dalí, sí o no?"



Cada vez más guionizado el engendro este.

Cuando salga de MasterChef no estaría de más que se sacara el graduado escolar. O eso o está interpretando un papel y sigue un guion. ¿Tú qué crees?