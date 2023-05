El pasado mes de abril se cumplió un año de la aparatosa caída de Belén Esteban en 'Sálvame'. Un accidente que fue el principio de un auténtico calvario para la colaboradora, que tuvo que pasar por quirófano tras romperse la tibia y el peroné. Ahora, en el aniversario de ese traumático episodio, ha vuelto a sufrir una nueva caída, aunque las consecuencias han sido mucho menores en este caso.

Durante la tarde de ayer, en plena emisión del programa, Belén no dudó en echarse crema sobre la herida que le salió en la rodilla. Después de que las cámaras captaran ese momento, la 'princesa del pueblo' explicó lo sucedido: "Me caí el otro día y me salió una costra muy grande".

"Mando un beso a mi pueblo, Paracuellos del Jarama, que son las fiestas. Ayer era el desfile del Cristo de la Salud y tengo con él una promesa", continuó diciendo la tertuliana sin poder finalizar la frase, ya que Kiko Matamoros la interrumpió para hacer un comentario jocoso: "Pues te tiene manía a ti ese".

"¿Me dejas hablar, que es una cosa seria?", le espetó Esteban a su compañero. "Eras ateo y te has hecho cristiano para casarte, yo soy cristiana. ¿Me dejas hablar?", dejó caer antes de continuar con su intervención.

"El año pasado no pude ir y no pude cumplir la promesa. Entramos las mujeres y los hombres que quieren entrar de rodillas", explicó Belén: "Tengo una promesa muy grande y no me ha fallado nunca". "Todavía no se me había curado bien la costra y lo tengo un poco mal", apuntó para finalizar con otro saludo para sus vecinos: "¡Viva Paracuellos!".