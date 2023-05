El inesperado adelanto de las elecciones generales para el próximo 23 de julio se convirtió ayer en el tema estrella de los debates televisivos. El anuncio realizado por Pedro Sánchez también llegó por la noche hasta el plató de 'El hormiguero', que dedicó buena parte de su tertulia política a cuestionar el movimiento del presidente del Gobierno.

Aunque la mayoría de colaboradores se mostraron críticos con el adelanto electoral, uno de los más duros fue Juan del Val. "Muchas veces no se sabe si es un genio o un estúpido. A mí me parece un fraude", afirmó en referencia a Sánchez: "Convocar unas elecciones un 23 de julio es directamente un fraude".

"Ya sabemos que es legal y que obedece a los plazos legales, pero a mí me parece que es pretender alterar un resultado", argumentó el escritor en el formato de Antena 3, donde también analizaron los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo.

En este asunto, Miguel Lago no dudó en arremeter contra Unidas Podemos tras su descalabro: "No han sido solo dos semanas de señalar a periodistas, empresarios y hasta payasos como yo. Son cuatro años de insultos permanentes, de que quien no piense como tú, es un machista, un facha, un asqueroso... Así durante cuatro años".

Un punto de vista al que también se sumó Juan del Val: "Todos los errores que han ido cometiendo tienen que ver con el señalamiento". "El fascismo ha sido la campaña de Podemos y el fascismo no se compra. Aunque tú digas que eres otra cosa, si eres un fascista, la gente te lo nota", expresó antes de zanjar: "Cuando señalas a un periodista, a un comunicador... Estás siendo un fascista".