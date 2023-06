La undécima gala de 'Tu cara me suena 10' fue de las más emotivas de la temporada, ya que los cómicos Agustín Jiménez y Raúl Pérez fueron los encargados de cantar 'Dos hombres y un destino', un tema del pop español muy conocido y asociado a sus dos intérpretes originales, el cantante fallecido en un accidente de tráfico Alex Casademunt, y David Bustamante. El programa decidió apostar en este caso por la versión que hicieron Sergio Dalma y Bustamante, en vez de la ya más que conocida de los dos extriunfitos.

Nada más empezar la actuación, Merche, concursante de 'Tu cara me suena 10' y que se encontraba en los sillones con los demás compañeros de edición, rompió a llorar mientras sus compañeros disfrutaban del espectáculo. La que fue ex pareja de Casademunt durante cinco años no podía casi terminar las frases cuando el presentador de la gala, Manel Fuentes, le preguntó si se encontraba bien: "Imagino que es una canción llena de recuerdos para ti", decía Fuentes.

La gaditana respondió que pese a que Sergio Dalma "es uno de los artistas más grandes que ha dado este país y es maravilloso, esta canción es de Àlex Casademunt", declaró la artista de forma contundente.

Chenoa, jueza del programa, tampoco pudo soltar más que cuatro palabras antes de romperse recordando a su compañero de edición mientras el público le animaba con sus aplausos.

¿El tema hablaba sobre Merche?

Merche se recompuso y contó una anécdota sobre el tema de 'Dos hombres y un destino', ya que la canción salió a la luz salió "justo al principio de empezar nosotros a ser novios", ante lo que el presentador recordó que en esa época se decía que la letra hablaba sobre Merche. "Sí, me lo preguntaban mucho. En fin, ¡qué te quiero Álex Casademunt, te queremos!", concluyó la cantante de Cádiz.

Finalmente Manel pidió el aplauso del público en memoria del cantante catalán fallecido y también para su familia.