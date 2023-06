El pasado viernes se celebró uno de los enlaces del año: la boda entre Kiko Matamoros y Marta López Álamo. El colaborador de televisión y la influencer se dieron el "sí, quiero" en una ceremonia prácticamente retransmitida en vivo a través de 'Sálvame'. Sin embargo, la fiesta tuvo una ausencia tanto en su apertura como en el momento de su conclusión.

Se trata de nada más y nada menos que de Diego Matamoros, hijo del novio, quien llegó tarde y abandonó antes de tiempo el casamiento de su padre. Al parecer, el exconcursante de 'Supervivientes' habría sufrido arritmias, temblores, vómitos y fuertes pinchazos a lo largo de la jornada, tal como recoge Telecinco.

A su llegada a la boda, Matamoros justificó su retraso asegurando que algo le había sentado mal, aunque más tarde confirmó estas patologías y reconoció que de no mejorar su estado de salud acudiría al hospital.

Enfermedad crónica

Pese a que solamente pudo permanecer un par de horas en la fiesta, el también modelo no quiso perderse una de las fechas más importantes para la familia Matamoros: "En vez de irme al hospital, decidí irme a la boda porque no quería faltar", ha manifestado el joven. La alegría no duró mucho, ya que "dos horas y media o tres" más tarde, tuvo que retirarse: "Me tuve que volver para casa porque estaba hecho un trapo".

Cabe destacar que no es la primera vez que hijo de Kiko Matamoros afronta problemas de salud. El joven de 36 años ya anunció hace unas semanas que sufre espondilolistesis, una enfermedad crónica y degenerativa que le causa mucho dolor en la cadera y que le ha obligado a pasar por quirófano recientemente.