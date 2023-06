Sálvame se irá de la parrilla en breve pero piensa hacerlo por todo lo alto y sin dejar indiferente a nadie. Y es que el principio del fin se acerca y este lunes fue el último en le que se emitió el famoso ‘Sálvame limón’. Esta parte del programa de Telecinco, hasta que el programa diga su adiós definitivo el día 23, será sustituida por la serie ‘Mía es la venganza’. Se trata de una producción de Mediaset protagonizada por Lydia Bosch, José Sapedra y Armando del Río, entre otros.

Esta apuesta de Telecinco trata sobre una madre luchadora que esconde algo sobre su pasado y que aspira a enganchar a la audiencia con tramas e intrigas varias.

La polémica ha surgido a raíz de las declaraciones de unos de los protagonistas de la serie, Armando del Río, un rostro muy conocido en la ficción de nuestro país. En declaraciones a ‘El televisero’, del Río afirmaba que “si vamos a ser lo que vamos a ir en vez de ‘Sálvame’ nos tendrían que dar las gracias. Hay que cambiar el chip en este país, dejar temas de ‘Sálvame’ no se si para ver una serie diaria o para leer un libro”.

Estas palabras causaban un enorme revuelo en redes sociales y poco tiempo después el actor matizaba sus palabras en Twitter: “Entrecomillan mal esta gente, no he dicho exactamente eso, pero qué mas da… Todo tiene un final y 14 años no está mal, pero nosotros no tenemos nada que ver ahí. Somos otros peones en su ajedrez”.

Entrecomillan mal esta gente, no he dicho exactamente eso, pero qué mas da… Todo tiene un final y 14 años no esta mal, pero nosotros no tenemos nada que ver ahí. Somos otros peones en su ajedrez. — Armando del Río (@Armando_del_Rio) 12 de junio de 2023

La demoledora respuesta de ‘Sálvame’

Y como no podía ser de otra forma, la respuesta de ‘Sálvame’ no se ha hecho esperar. Lejos de dejar pasar el tema, el programa ha arrancado dándole al actor un Oscar honorífico y repasando en un vídeo su “prolífica” (dicho con retintín por María Patiño”) carrera como actor.

Y quién si no para hacer este vídeo que el gran Germán González, la voz más famosa e irónica del programa. Los casi dos minutos y medio que le dedica el programa a del Río están cargados de sorna e ironía e incluso recogen unas polémicas declaraciones del actor publicadas en su Facebook en las que llama al ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, “pequeño Gollum” y afirma que “es más tonto de lo que lamentablemente pareces”.

Armando del Río: "Si vamos a ser los que sustituiremos a #yoveosalvame nos tendrían que dar las gracias ".



Regalito del programa gracias a @german_online : pic.twitter.com/tOIsHPECFC — PedriN 📺 (@Pedri_TV) 13 de junio de 2023

Pero la cosa no queda ahí el vídeo sigue y se sueltan “perlitas” como: “Decir que Armando tiene fama de flipado está feo pero a los hechos me remito” o “Armando tiene un ego mucho más grande que su éxito”, “Tiene 0 Oscar, 0 Goyas, no tiene premio Max ni Feroz ni ha sido que sepamos nominado nunca”.

Veremos en qué queda esta polémica tras entregarle “el premio más importante de su carrera”.