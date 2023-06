Alma Bollo, tras ser expulsada en la pasada gala, ha conectado en directo desde Honduras con 'Supervivientes: Conexión Honduras' para hacer balance de su concurso, contar cómo se siente tras su expulsión y ver algunas cosas que han pasado cuando ella estaba en el programa.

La recién expulsada ha asegurado que, pese a que le hubiera gustado continuar en el concurso, tiene ganas de llegar a España para poder ver a su familia, además de hablar de todo lo que ha vivido en Honduras y saber todo lo que pasado fuera, aunque hoy ha tenido un primer contacto con la realidad.

Alma ha podido ver las imágenes de las fuertes discusiones que han tenido su prima Isa Pantoja y su madre Raquel Bollo a raíz de la mala relación que han tenido Manuel Cortés y Asraf Beno en el concurso, a lo que ella ha querido decir algo muy claro tras mostrarse sorprendida con lo que ha escuchado: "Madre mía. Me parece que está todo fuera de lugar, aquí cada uno sabemos cuál es nuestra posición, sabemos cuál es el respeto, hay gente que a lo mejor no lo conoce, pero en mi casa me han enseñado que a los mayores se les respeta".

Varapalo de Hacienda para Raquel Bollo

Raquel Bollo ha tocado fondo y se encuentra en la más absoluta ruina. Tal y como ha revelado 'Lecturas' en exclusiva, la ex de Chiquetete debe 800.000 euros y su situación es cada vez más complicada.

Uno de sus acreedores es Hacienda, que le reclama un total de 202.413 euros y habría embargado la nómina que cobra por sus apariciones en televisión, de la que tan solo le quedaría a final de mes un 10%; es decir, 400 euros. Además, debe 23.779 euros al propietario de su antigua vivienda en concepto de alquileres impagados, créditos hipotecarios por valor de 487.524 euros y una importante cantidad a unos prestamistas a los que habría recurrido para gestionar el pago de dichos créditos.

Tan delicada es la situación que, según 'Lecturas', Alma y Manuel habrían decidido concursar en el reality -donde cobraban 4000 euros semanales- con el fin de ayudar económicamente a su madre. No obstante, ninguno de los dos continúa ya en el programa de Telecinco. Manuel tuvo que abandonar por un problema de salud y Alma se ha convertido en la última expulsada. No es la única información que se ha dicho en los últimos días sobre Raquel, ya que la exnovia de su hijo, Aguasantas, ha revelado en 'Sálvame' que en su día la sevillana intentó pedir un préstamo a su nombre, además de asegurar que vendía la ropa de su tienda por un precio muy superior al que le costaba a ella, especialmente a sus compañeras de televisión, como Belén Esteban.