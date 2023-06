'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este lunes el programa ha juntado a Trinidad (64 años) y Antonio (65). La soltera se ha mostrado muy ilusionada en el amor: "Yo creo en el amor, y en esta tercera juventud se disfruta tanto como en la primera, o quizás más". Sin embargo, se ha llevado una desilusión nada más conocer el nombre de su cita.

Carlos Sobera ha comentado que iba a recibir a Antonio, a lo que ella enseguida se ha decepcionado: "Mientras no sea mi ex que se llame Antonio (…) No quiero que se llame así porque el padre de mis niñas se llama Antonio". No solamente eso, y es que cuando ha entrado el soltero, ha comentado que no quería verlo: "No quiero ni verlo".

Durante la cita se han ido conociendo. Han hablado sobre sus profesiones, y él ha comentado que trabajó en la construcción, algo que ha sorprendido a Trinidad: "Pues para haber trabajado en la obra no se te ve tampoco muy quemadillo". Tras ir conversando, la soltera ha ido comentado que le gustaba: "Me parece una persona educada, puede encajar en mi perfil de hombre que busco".

Sin embargo, el que ha tenido más dudas ha sido Antonio, que explica que a pesar de tener "todos los ingredientes para un hombre" y que "tiene todas las cualidades y todo lo que buscaba", no le ha gustado físicamente. El comensal no ha parado de tener buenas palabras hacia ella: "Es que lo tiene todo (…) Es una persona muy sencilla y es lo que yo buscaba".

A la hora de pagar, Trinidad ha tenido muy claro quién iba a abonar la cena: "Si vas a decir que no, que cada uno ponga 20€". En la decisión final, ambos han estado de acuerdo en tener una segunda cita, los dos se han quedado con ganas de conocerse más y quieren saber si el futuro les tiene algo preparado juntos.