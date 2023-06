Desde que Aitana salió de la academia de Operación Triunfo, no ha parado de triunfar, sacar hits y rodearse de personas que siempre han sido una inspiración para ella. La cantante está inmersa actualmente en la promoción de su nuevo disco, ¡Alpha', un trabajo que marcará un antes y un después en su carrera y que le ha traído una nueva era cargada de cambios. Pero no solo está feliz en el terreno profesional, sino también en el personal, gracias a su relación con el artista colombiano Sebastián Yatra, al que hay que recordar que conoció hace años y del que se enamoró cuando aún estaba junto a su ex pareja, Miguel Bernadeu.

Este fin de semana descubrimos a una Aitana divertida y mucho más madura que acudió al podcast de 'Nude Project', y donde habló de aspectos muy personales de su vida. Una Aitana que parece estar queriendo romper con esa imagen de 'niña buena' con la que la conocimos hace ya años y que ella se ha encargado de expresar en cada una de las entrevistas que ha concedido. Esas en las que no para de insistir en que "ya tiene 23 años", que ya no es la misma de antes y que igual que ella está cambiando (y creciendo), su música y sus letras también.

Aitana explica abiertamente cuál es su relación con las drogas

Durante su visita al podcast de 'Nude Project', Aitana habló abiertamente de su intención de hacer visible ese 'hacerse mayor' y de permitirse dar un salto natural acorde con su edad, quitándose así el peso de ser un "role model" para toda una generación. También quiso reflexionar sobre un tema muy delicado y al que hasta este momento no había querido entrar: el del consumo de drogas en la industria de la música.

Aitana confesó que su madre se llegó a preocupar por este tema en concreto cuando su carrera empezó a despegar. De hecho, la artista reconoció abordar la existencia de "este tipo de tentaciones" con honestidad. "Te voy a ser totalmente sincera, de verdad, porque no tengo ninguna necesidad de mentir en esto", expresó ante las preguntas de Bruno Casanovas y Alex Benlloc.

Según ella, aunque asume que en los ambientes en los que se mueve "sí que hay drogas, por supuesto", Aitana nunca ha llegado a ver a nadie "meterse delante" de ella. "Te juro por mi padre y mi madre que nunca lo he visto". Su teoría para que nunca se haya enfrentado cara a cara con esta realidad es que hay "algo o alguien" que no quiere que lo vea (y que por ende forme parte de ello).

"Yo no soy creyente, lo respeto un montón y sí que tengo a mucha familia mía que lo es, pero sí que creo en las energías y creo que algo tiene que haber. No sé quién es esa persona, pero eso que exista en el otro mundo no quiere que pase".

"Me pegaron un chicle en el pelo"

En dicha entrevista, Aitana confesó también cómo le hacían bullying en la escuela de música a la que acudía hace años. "En mis clases de música también sufrí un poco como de bullying. Yo siempre digo que he tenido una infancia muy feliz, porque la he tenido, te lo juro por mi vida, o sea, súper feliz. Pero en la escuela de música me pegaban chicles en el pelo, esto nunca lo he contado, hablaban también de que si yo tenía piojos o no, entonces la gente no se acercaba tanto a mí".

"Yo le decía a mi madre: 'No quiero ir', y mi madre me decía 'tienes que ir, ¿por qué no quieres ir?' Y, de repente, mi madre me lavaba el pelo y me decía: 'Aitana, tienes un chicle en el pelo", confesó la cantante.

Centrada en su carrera y en su vida personal, Aitana vuelve a demostrar que es una mujer nueva a la que no le importa hablar de su pasado y de cómo enfrentarse al futuro.