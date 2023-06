Alcanzar el éxito en el mundo de la música no es una tarea fácil. Los artistas con talento buscan durante años su gran oportunidad para darse a conocer e integrarse en la industria musical. Y muchos ven en la televisión un buen camino para debutar ante el público. Es lo que en un principio le ocurrió a la cantante María Becerra. La argentina, una de las artistas de nueva generación más exitosas, que ha sido la estrella invitada de Desalia 2023, tomó la decisión de presentarse a las audiciones a ciegas de 'La voz' en su tierra natal. Lo curioso es que, aunque fue seleccionada, nunca llegó a participar.

"Jamás lo conté, eres la primera persona que lo sabe. En 2019 me presenté y me cogieron. Pero justo llegó la pandemia y el programa no se hizo hasta dos años después. Me llamaron cuando retomaron y tuve que rechazar la propuesta porque estaba trabajando y ya tenía muchos compromisos que cumplir", cuenta en declaraciones a YOTELE en el marco de la gran experiencia musical de Ron Barceló.

Becerra asegura que declinó finalmente participar con cierta pena: "Fue una gran experiencia, aunque estaba muy nerviosa". Consciente de lo que se siente, asegura que ahora que es una de las artistas más conocidas del panorama musical, se atrevería a dar el salto y juzgar ella como jurado o coach.

"Me encantaría ser coach de la voz o jurado en algún programa de talento. Sumarle a gente que está empezando su carrera seguro que sería una experiencia muy enriquecedora. También para mi. Aunque hay una parte que es muy dura: la de decirle a unos que no. Lo haría de forma bonita porque quizá esa persona es talentosa pero no estuvo brillante en ese momento".

Entre sus últimos temas lanzados al mercado destaca Discoteca, compuesta e interpretada con su amiga Lola Índigo: "Tiene un gran potencial y un enorme talento. Es hermoso haber formado una amistad con ella porque es una gran persona, real y leal. Entiende los códigos de la vida de la misma forma que yo, ha pasado por mucho y sabe el trabajo que cuestan las cosas. Trabajar con ella es espléndido".