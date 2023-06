Alberto Núñez Feijóo se niega a acudir al programa de Jordi Évole. Así lo ha confirmado el propio periodista de laSexta, que tras entrevistar a otros líderes como Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, tenía como objetivo mantener un encuentro con el candidato del PP a las elecciones generales del 23 de julio. Sin embargo, salvo cambio de opinión de última hora, el político gallego no charlará con el presentador.

A través de sus redes sociales, Évole explicó ayer ante sus seguidores que Feijóo "ha declinado participar" en su programa "después de semanas negociando con su equipo". Además, revelaba la llamativa excusa que han puesto para rechazar la invitación: "No tenemos una hora libre para poder atenderos". "Gracias igualmente", apunta en un mensaje que acompaña con un fragmento de su entrevista a Pedro Sánchez.

En su charla con el presidente del Gobierno, el presentador de 'Lo de Évole' intentó llevar a cabo una curiosa técnica para que Feijóo accediera a concederle una entrevista. Para ello, no dudó en pedirle "un favor" a Sánchez: "De momento no me ha dicho que no, pero tampoco me ha dicho que sí. Tengo una idea, que le pida usted que no venga". "Porque si le digo que no, entonces viene", respondió entre risas el líder del Ejecutivo.

"¿Si usted fuese Feijóo vendría al programa?", le preguntó Évole a un Sánchez que optó por seguirle el juego: "¿Yo? ¿Si fuese Feijóo? Definitivamente no". Finalmente, parece que este método no ha funcionado y el líder de la oposición no se pasará por el espacio de laSexta, que el pasado domingo alcanzó un gran dato de audiencia con la presencia del candidato socialista a los comicios del 23J.