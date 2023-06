La presentadora del programa británico "A Place in the Sun" ("Un lugar en el Sol"), Jean Johansson, vivió un momento tenso cuando una de las invitadas interrumpió abruptamente el recorrido por una propiedad. Los espectadores quedaron atónitos ante la negativa de los invitados a continuar con la visita de lo que podría haber sido su casa de vacaciones.

En la localidad de La Zenia, en Orihuela Costa, Jean Johansson asistía a Alan y Julie en su búsqueda de una casa de vacaciones de tres habitaciones, con un presupuesto de 164.000 euros. Sin embargo, ninguna de las cuatro propiedades que Jean les había mostrado logró impresionar a la pareja.

A pesar de que las viviendas ofrecidas por Jean contaban con impresionantes vistas al campo de golf y cercanía a una playa que admite perros, la pareja parecía difícil de convencer.

Alan y Julie quedaron impresionados con los exteriores de la tercera propiedad, en la urbanización Verdemar en Villamartin, con La Zenia Boulevard y playas de arena blanca cerca y que contaba con una terraza, un patio con jardín y una gran piscina. No obstante, a la hora de visitar el interior de la vivienda, la pareja no pudo ocultar su decepción.

Al ver su reacción, Jean les preguntó: "Agradezco su honestidad. ¿Quieren que les muestre el resto de la casa?". A lo que Julie respondió: "No, gracias Jean. Lo siento mucho."

Misión imposible: en un lugar animado pero con privacidad absoluta

Tras la disculpa de Julie, la pareja especificó que buscaban una vivienda cerca de la playa, en un lugar animado y con tiendas locales, pero también buscaban privacidad, sin otras propiedades con vistas a la suya.

Los espectadores no tardaron en expresar en Twitter su opinión sobre las exigencias de la pareja. Uno de ellos escribió: "Cerca de la playa, moderna, espaciosa y sin ser observada. Eh... No con ese presupuesto, chicos". Otro comentó: "¿Quieren estar en medio de toda la vida nocturna pero no quieren ser observados?".

Al final de esta entrega de "A Place in The Sun", que lleva en antena desde 2002, se emite todos los días de la semana a las 15.00 horas en Channel 4 y que visita muy habitualmente la provincia de Alicante, la pareja se negó a hacer una oferta por ninguna de las casas de vacaciones, alegando que planeaban presentar una propuesta más adelante, tras reflexionar sobre su decisión.

Jean les advirtió que su propiedad ideal podría dejar de estar en el mercado. Alan respondió que eso sería una golpe para ellos, pero añadió que les gustaría que su familia viera la posible casa de vacaciones antes de considerar su compra. El verdadero motivo, sin embargo, es que no tenían dinero para comprar la casa, lo que enfureció a los espectadores, quienes manifestaron su enfado a través de las redes sociales.

Este programa fue reemitido este miércoles con idéntico impacto en internet, aunque su primera difusión tuvo lugar el 1 diciembre de 2021.