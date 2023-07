Era fácil haber caído en el morbo, bañarse en el lodo del sensacionalismo ante una historia que tenía todos los ingredientes para ello. Sin embargo, no sólo no lo ha hecho sino que "548 días. Captada por una secta", la serie documental que narra el infierno vivido por la joven de Elche Patricia Aguilar y su familia, estrenada este pasado viernes en Disney +, es de obligado visionado para aquellos que tienen hijos.

Casi todo el mundo conoce en menor o mayor medida lo sucedido gracias a los medios de comunicación, por lo que a priori la gran baza del documental firmado por José Ortuño y Olmo Figueredo radicaba en contar con el testimonio en primera persona de la principal protagonista, una Patricia Aguilar que, sin ahorrar detalles y en una experiencia que se presume tan dolorosa como catártica para ella, explica cómo siendo una adolescente llegó a caer en las redes de un manipulador nato hasta tal punto de que, una vez cumplida la mayoría de edad, robó dinero y abandonó a su familia para irse con él y sus dos "esposas" hasta Perú.

Sin embargo, cuando uno acaba de ver los tres capítulos que componen esta producción, "La huida", "El viaje" y "El rescate", con lo que realmente queda conmovido e impactado es con el desnudo emocional de unos padres que destripan sus vidas y hasta su relación de pareja para explicar por qué su niña pasó de tener una vida que ellos creían normal a formar parte de una secta sexual y dar a luz a un bebé abandonada a su suerte en plena selva amazónica.

El infierno de una adolescente y la odisea de sus padres

Rosa Poveda y Alberto Aguilar, al margen del dinero que la familia haya podido ganar por su participación en la serie (que bien ganado está), tuvieron claro desde un principio que esta producción debía ser útil. Tenía que servir para evitar que otros jóvenes, y otros padres, tengan que vivir su misma tragedia, aunque en su caso haya tenido un final feliz.

Porque cuando uno está viendo el primer capítulo no da crédito y no puede evitar preguntarse cómo es posible que eso ocurriera, que unos padres no se dieran cuenta de esa "doble vida" que llevaba su hija y de lo que realmente estaba pasando por su cabeza. "Eso no me pasaría a mí", te dices.

Conforme avanza la historia, gracias al dibujo del perfil del gurú de la secta Gnosis Félix Esteven Manrique, ahora y por muchos años entre rejas, pero sobre todo a los testimonios de Rosa y Alberto, sin olvidar la crucial ayuda de la prima materna Noelia Bru, uno se va dando cuenta de que sí, de que nadie está exento de verse en una situación así.

Rosa, sumida en una depresión por la repentina y prematura pérdida de su hermano, encontró refugio en los juegos online; mientras que Alberto, como tantos otros progenitores, sacrificó la debida atención a sus hijos para centrarse únicamente en el trabajo y en una oposición a bombero.

Ese fue el caldo de cultivo para que su hija de 16 años, que se sentía sola y aturdida emocionalmente por la muerte de su tío, con quien estaba muy unida, terminase atrapada a través de internet por las garras de un depredador que anuló su voluntad y le hizo creer que solo se podría salvar del Apocalipsis siendo su esclava sexual.

La persuasión coercitiva debe tipificarse como delito

Con una factura tan elegante como efectiva (fantásticos los momentos de anime que muestran momentos muy crudos), la serie deja mucho poso y lanza mensajes incómodos, como los dirigidos al papel en este suceso de los cuerpos de seguridad y de los medios de comunicación españoles.

Los primeros, por su falta de empatía y por ampararse de forma inhumanamente burocrática en el mantra legal de que poco podían hacer al tener Patricia la mayoría de edad.

"Ojalá que este documental sirva para que en España haya un cambio legislativo que incluya la persuasión coercitiva como un delito", han señalado los autores de la serie.

Y, en efecto, la ley debe tener en cuenta que ser mayor edad no es una excusa para no actuar en situaciones de manipulación. Ha habido otros casos en el mundo, con ramificaciones en España, donde mucha gente ha sido estafada y sólo se ha actuado por el delito económico consumado, obviando que estaban siendo víctimas de una secta coercitiva, como es el caso de Generación Zoe (próximamente en Netflix y es un anuncio, no una ironía).

Los segundos, los medios de comunicación, por dar por zanjado mediáticamente el asunto toda vez que los primeros le dieron carpetazo policial.

Los héroes

Por suerte, a pesar de la imagen que a menudo se traslada de ellos, y hablo de Sudamérica en general y no solo de Perú, los agentes policiales y judiciales de ese país sí estuvieron más que a la altura de las circunstancias cuando Alberto se desplazó hasta Lima en busca de su hija.

Luis Alfonso Capcha y Cristian Huarcaya, agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de Perú, con el apoyo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas, fueron los verdaderos héroes sin capa de esta historia. Pusieron su vida en peligro, adentrándose en la selva dominada por narcotraficantes, pero con audacia y tesón lograron cumplir la promesa que le hicieron a Alberto de devolverle con vida a su hija, a la que encontraron desnutrida.

Impagable, reconfortante y revelador del enorme poder que tenía sobre las personas (quédense con el detalle de las sandalias y del funcionario que le toma declaración), ver al final la grabación de la detención de Manrique.

El mensaje de los padres de Patricia cala muy profundo. Es preciso dedicar tiempo a los hijos, hablar con ellos, sobre todo cuando son adolescentes. Conocerlos bien y hacer que confíen en nosotros. Nos pasamos la vida queriendo darles lo mejor aunque sea a costa de robarles lo mejor de nosotros a ellos. El manoseado dicho de "trabajar para vivir en lugar de vivir para trabajar". Es difícil, pero hay que lograrlo. Jueguen con sus hijos, pasen tiempo con ellos. No los abandonen delante de una pantalla porque no sabemos a quién van a encontrar detrás. Hay más Félix Esteven Manrique de los que pensamos.