Ángel Garó vuelve a ser noticia, pero no precisamente por sus apariciones en la televisión. El humorista, que vivió su época dorada en la década de los 90, ha desatado la polémica en redes sociales tras compartir un vídeo en el que se dedica a atacar tanto a la izquierda española como al colectivo LGTBI.

"A mí me hace mucha gracia que se hagan los dueños del LGTBI. Yo soy homosexual y soy de derechas", comienza diciendo en un vídeo en el que presume de "leer y estudiar": "Me parece tremendo el socialcomunismo que estamos viviendo en estos momentos. Y como estamos en democracia, digo lo que me sale del alma, igual que lo hacen los izquierdistas, negacionistas de la historia".

He visto que Ángel Garó es tendencia y parece ser que este vídeo suyo se ha hecho viral. Es difícil juntar tantas frases tópicas de derechas. Que si Putin es comunista, que si el gobierno es socialcomunista, que si la coleta de Pablo Iglesias... pic.twitter.com/ghHPLPIw5K — #PorQuéTT (@xqTTs) 4 de julio de 2023

"Ahora Putin no es comunista, es amigo de Franco", ironiza antes de animar a votar a los partidos que considera "dignos". Un grupo en el que, a su juicio, no se encuentra Podemos, formación a la que ataca de forma directa: "Creo que lo mejor que hizo Podemos es que se cortara la coleta el otro [Pablo Iglesias]. Manada de sinvergüenzas".

"Ah, ¿eso es progresismo?", se pregunta Garó en el vídeo: "Me gustaría que hablaran más de la memoria histórica. Se han quemado cientos de obras de arte en España por la izquierda". "Vuelvo a repetir. Soy homosexual, y a mucha honra. Pero voto a lo que hay que votar. Venga, que tengan cojones y voten lo que es bueno. Déjense de tanta mierda izquierdista y comunista", finaliza.