Mónica Hoyos, actriz y presentadora de televisión: "‘Supervivientes’ es una limpieza de mente única"

En esta entrevista concedida en una reciente estancia en Ibiza, Mónica Hoyos analiza los nuevos formatos de televisión, el cambio en los formatos de programas de diversión en la gran pantalla, su relación con Carlos Lozano y el futuro político de su hija.

Mónica Hoyos (Bellavista, Perú, 1977) es una actriz, presentadora de televisión, colaboradora de programas de entretenimiento en televisión, modelo y una figura que ha participado activamente en realities y espacios de divertimento como ‘Supervivientes’ o ‘Pesadilla en el paraíso’. Ha estado recientemente en la isla para participar en la elaboración del nuevo calendario benéfico de la Asociación Elena Torres contra el cáncer.

¿Conocía Ibiza?

Sí, pero ahora he descubierto la Ibiza auténtica y me gusta más porque tiene paz, tranquilidad y de todo, si sabes buscarlo. No me agrada la isla del ‘pun-pun’ que todos conocen, me gusta vivirla de forma más equilibrada de día, tarde o de noche y por eso me he vuelto una apasionada de Ibiza.

¿Qué le ha traído en esta ocasión?

Una causa solidaria, noble y generosa de la Asociación Elena Torres contra el cáncer, me han pedido una colaboración para el calendario que editan cada año. Me ha sorprendido el coraje y mérito de Mari Carmen Gutiérrez y su voluntad altruista en un proyecto para ayudar a todos contra la lacra del cáncer. Tienen una tienda de ropa de venta al público en la que muchas marcas dejan prendas para que las puedan vender a beneficio de la fundación y así poder financiar a la doctora Priscila Monteiro Kosaka en los avances contra la enfermedad. Por menos de 30 euros puedes encontrar ropa muy bonita, de diferentes marcas, tanto en la web como en su tienda del centro de Ibiza ciudad. Hicimos un sesión fotográfica muy divertida con vestidos de esa tienda en el Hotel Aguas de Ibiza y me permitió descubrir el encanto de Santa Eulária.

¿Cómo se gestó esta colaboración?

El año pasado estuve en la cena de gala de la Fundación, colaboré presentando una parte de la rifa, allí conocí a la familia Torres y me propusieron participar en el calendario. Acepté encantada y aquí estoy. La idea de comprar ropa a este precio me parece una forma sencilla de vestirte y hacer un bonito regalo a cualquiera, ya que la ropa es circular y así gastamos en prendas de marcas de Ibiza, de España y ayudamos mejor aún.

¿Está comprometida con otras causas solidarias?

En la isla no, pero en Madrid participo con Bertín Osborne y Fabiola en la fundación para su hijo y los niños que sufren esa enfermedad. Un poco de cada uno ayuda a mejorar la calidad de vida de esos niños.

Hablemos de televisión. ¿Tiene algún nuevo proyecto en marcha?

En estos últimos años he tenido un contenido en televisión bastante fuerte. Una especie de entretenimiento que rozaba una fina línea en la que no sabías si era diversión o se estaban metiendo contigo. Trabajo en televisión desde que tengo 17 años, mi primer programa fue ‘Karaoke’ en Telecinco, desde entonces me dedico a hacer divertimento en televisión y para mí es un trabajo. No soy influencer, aunque parece que ahora hay más influencers que médicos. Me tomo en serio este trabajo y si me tengo que adecuar a una forma de televisión diferente sin tener que cambiar mi personalidad, lo hago.

¿Está cambiando la percepción de la diversión en la pantalla digital?

Da la impresión que la sociedad ha quitado una marcha en la percepción del entretenimiento y ahora se parece más a un reflejo de lo que ocurre en el día a día de la sociedad. Si ves que la gente se pelea por mil cosas irrelevantes en la televisión, la gran mayoría de los televidentes, sobre todo los menores de cierta edad, piensan que eso es lo normal y esto nos ha llevado a un tipo de televisión diferente que parece que ahora está cambiando.

¿Se van a transformar los contenidos de ciertos programas de entretenimiento?

Habrá más programas de entretenimiento de otra forma, no aburridos pero basándose en otras cosas que interesan más. Me gustaría que la tele enseñara otro tipo de cosas porque une a las familias. No es como el móvil, el Ipad, TikTok o un post radiofónico en el que se visualizan temas o películas pero que lo hace cada uno por separado. Programas como ‘Operación Triunfo’ congregaban a la familia ante el televisor. Voy a colaborar varios días por semana en dos nuevos programas como lo que he hecho hasta ahora aunque con las plataformas se abren nuevos campos y formulas ya que puedes negociar un precio más económico a través de las visualizaciones en la ‘caja grande’

¿Su participación en el reality ‘Pesadilla en el paraíso’ marcó su rumbo mediático?

Me llamaron varias veces de Mediaset para hacer realities y al final acepté. Fue muy cargante y pesado, con gente que no conocía o ni siquiera tenía trato, a diferencia de ‘Supervivientes’ con ‘Colate’, Garó o Isabel Pantoja. Fue más complicado porque era gente que iba a hacer televisión para machacar a los demás y conseguir que hablen de ellos cinco minutos. Y eso es pan para hoy y hambre para mañana.

¿Qué opina de la desaparición de ‘Sálvame’ de la parrilla?

Es el final de una etapa, marcaron un precedente en algunas cosas buenas como hacer muchas horas de televisión con un contenido barato y poder comer un bocadillo ante una cámara.

¿Es actriz, colaboradora de televisión y modelo, pero cómo se define realmente?

Soy artista global. En España te encasillan o te registran en una faceta, si eres actor no puedes ser presentador, y viceversa, pero en Estados Unidos puedes hacer de todo aunque empieces mal como Kim Kardashian, un ejemplo claro de esto. No es Madonna pero está más cotizada. Es una pena porque al final estás comunicando.

¿La televisión devora personajes, se siente una superviviente en este aspecto?

Si, afortunadamente he salido un tanto airosa porque he tenido mucha voz propia, he pactado mis condiciones y cuando he sentido en un plató que no estaba a gusto me he levantado, me he quitado el pinganillo y me he ido. Para que la gente se divierta en su casa no es necesario superar ciertos límites o hacer ciertas cosas.

¿Cómo es su relación actual con tu exmarido Carlos Lozano?

Muy buena, lo ha sido siempre, pero ha habido cosas en las que se ha dejado llevar bastante. Yo he tenido una línea basada en no discutir porque tenemos una hija que es una princesa y lo más bonito del mundo.

Una princesa que se ha metido a política.

Nos va a cambiar el mundo. Doy por bueno todos los años y sacrificios que he seguido con sus estudios. Es una aventura interesante.

¿Y en qué partido militará?

Más que partidos tiene ideas, así que vamos a ver esas ideas en qué partido encajan.

¿De qué programa que ha hecho se siente más satisfecha?

De ‘Supervivientes’, estuve cuatro meses y viví una gran experiencia. El programa no es en realidad como se ve en la tele, solo los ves cuándo se conecta con los personajes pero hay un día completo de supervivencia de sol a sol que no se ve. Perdí quince kilos, discutí lo menos posible pese a que con Isabel Pantoja se metieron mucho, pero compartir con cada concursante la experiencia de vivir como si no hubiera un mañana, sin tecnología, ni política, ni nada supone una limpieza de mente única.