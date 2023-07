La presentación de Juan nada más llegar al programa no pudo ser más alentadora: "Mis amigos me llaman el 'viudo negro'". La razón de este curioso mote no era otra que haber enterrado a sus dos esposas hasta el momento, según el propio comensal manifestó a Carlos Sobera nada más entrar al restaurante.

El programa le presentó a Nieves, con quien no dudó en compatir esta tenebrosa anécdota que Juan había sufrido. Ya en la mesa, el 'viudo negro' quiso saber sobre el pasado sentimental de su cita: "Estuve 30 años con el padre de mis hijas, pero se acabó el amor. Hay que buscar ahora otro", compartió con cierto tono humorístico. Tras conocer la vida amorosa de Nieves, el soltero decidió contarla su trágicas vivencias con el amor: "Yo con mi mujer estuve 36 años, lo que pasa es que la pobre falleció. Luego he tenido una pareja durante dos años y algo, y la pobre también falleció. ¡Me vas a decir 'el viudo negro'!". "Ya han muerto dos personas a su lado y digo 'yo soy la tercera', entonces eso me ha echado un poquito para atrás porque yo quiero vivir", sentenció la soltera. "Murió con 50 años y mi mujer, con 51", explicó Juan a su cita: "¡Qué lástima por Dios, tan jóvenes!", lamentaba Nieves. Pese a conocer los dos fallecimientos, Nieves decidió jugársela y tener una segunda cita con Juan. En cambio, el viudo encontró en la distancia el principal impedimento para mantener una buena relación. Además, la presencia de sus dos hijas también iba a suponer una importante atadura para dar rienda suelta a su amor y poder convivir unidos. En su decisión final, Juan decidió no tener una segunda velada con Nieves.