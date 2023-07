TVE intentará hacerse más fuerte en las tardes con una nueva serie diaria que llevará como título 'Salón de té La Moderna'. Así lo ha revelado este jueves la cadena pública en un comunicado de prensa, desvelando que la ficción comenzará su rodaje el próximo 7 de agosto y parte de su elenco actoral.

Helena Ezquerro, Stéphanie Magnin y Almagro San Miguel son el triángulo protagonista de una serie que acompañará a 'La Promesa' en las tardes de la cadena pública en la que destacan los nombres de Miryam Gallego, José Luis García Pérez, Teresa Hurtado de Ory, Sara Rivero y Berta Galo.

Junto a ellos, Llorenç González, Berta Castañé o Barbara Mestanza encabezarán un reparto muy coral y darán vida a personajes potentes que mostrarán la historia de empleadas y clientes de un distinguido salón de té cercano a la madrileña Puerta del Sol en 1930.

La serie se rodará en representativos escenarios naturales del Madrid antiguo y en los platós de más de 2.500 m2 que recrearán, con una cuidada ambientación, el salón de té, la imponente galería comercial y las viviendas de los protagonistas, situadas en una emblemática corrala.

‘Salón de té La Moderna’ cuenta con un reputado equipo creativo y técnico, compuesto por profesionales con una amplia experiencia y que impulsarán el formato marcado en las nuevas series diarias, con una cuidada puesta en escena y con innovadores aspectos técnicos. Al frente de la producción están Luis Santamaría y Humberto Miró y la dirección corre a cargo de Liliana Bocanegra, Isaac Cantero, Pedro Martínez y David Montoya.

El equipo de guión, coordinado por Carlos Martín Eguía y Joaquín Santamaría, está compuesto por Miquel Peidró, Jose Antonio López (Kata), Remedios Crespo, Ignasi Rubio, Juan Manuel Beiro, Angela Armero, Neus Peidró, Sergio Barrejón y Jose Angel Domínguez.

Así es ‘Salón de té La Moderna’

Madrid, 1930. Matilde (Helena Ezquerro) es una joven de familia humilde que vive con su madre, Rosario (Miryam Gallego), y sus tres hermanos. Llega buscando trabajo al Salón de té La Moderna, uno de los cafés más elegantes de Madrid. Antes de entrar se encuentra con Iñigo (Almagro San Miguel), su amor de adolescencia, un joven al que no ve desde hace ocho años, cuando la trágica muerte del padre de Matilde interrumpió su recién nacida historia de amor. Iñigo es ahora un joven bien situado, mano derecha de don Jaime (José Luís García Pérez), uno de los empresarios más importantes de la ciudad. Entre los dos jóvenes vuelve surgir la pasión, pero Carla (Stéphanie Magnin), mujer de Don Jaime y antigua novia de Iñigo, al que todavía no ha renunciado, no está dispuesta a permitirlo.

La serie está basada en ‘Tea rooms’, novela publicada en 1934 y una de las obras más conocidas de Luisa Carnés, una de las grandes escritoras de la Generación del 27. Para su argumento, la autora se inspiró en sus propias vivencias trabajando como camarera en una pastelería madrileña. La novela es una crónica centrada en las experiencias reales de las mujeres de la época.

Ambientada en el Madrid de 1930, la historia muestra el retrato de una época apasionante a partir del día a día de las trabajadoras y clientes de un salón de té cercano a la Puerta del sol. Es una época de tiempos nuevos y grandes transformaciones en la que también hay espacio para el buen vivir y el glamour.

En el salón de té en el que se centra la historia se observan las paradojas de la vida y sus contradicciones. La opulencia del local y la elegancia de la clientela contrasta con la realidad de sus empleadas. ‘Salón de té La Moderna’ es la historia de un grupo de mujeres vitalistas dispuestas a luchar para cambiar su destino, capaces de sufrir, de amar, de reír y emocionarse.

Una de las grandes fortalezas de la nueva serie es la vigencia de sus historias, que permiten reflejar la sociedad de la época y los sentimientos, que serán el motor principal en las tramas de la nueva ficción de RTVE.