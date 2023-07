Lorena Gómez visitó este domingo el plató de 'Fiesta de verano' con motivo del lanzamiento de 'El peón y la reina', su nuevo single. Además de hablar de su trayectoria musical, la artista también recordó su paso por la quinta edición de 'Operación Triunfo', formato que la catapultó a la fama en el año 2006.

La de Lleida, que se convirtió en la ganadora de la segunda temporada que emitió Telecinco, también tuvo que enfrentarse por aquel entonces a las críticas de Risto Mejide. Sin embargo, ayer admitió que no guarda ningún tipo de rencor hacia el actual presentador de 'Todo es mentira'.

Fue Mar Montoro quien le preguntó directamente por Risto, que le dedicó a Lorena una de las valoraciones más polémicas y recordadas de la historia del formato: "Eres como un consolador. Perfecta en la ejecución, pero tremendamente fría en el sentimiento".

"¿Qué le dirías a esa persona que no apostó por ti y que te las hizo pasar canutas?", le preguntó la colaboradora a Lorena, que no dudó en restarle importancia al asunto: "Ristos hay muchos. Risto al final tenía un papel que estaba interpretando, no tengo nada en contra de él ni le guardo ningún rencor".

"Al final es una persona que tenía que estar en ese momento en ese programa", insistió la artista para dejar claro que no tiene nada en contra del publicista.

"Hay un momento para cada persona, hay una lucha detrás de todo el trabajo. Hay muchísimo trabajo, muchas ganas e ilusión. Hay que continuar con ello, no te puede venir una persona el día de mañana y decirte que no vales para esto, porque al final solo uno sabe lo que vale y la gente que te quiere y te quiere bien, te va a ser supersincera", razonó Lorena en el espacio de Telecinco.