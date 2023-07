El enfrentamiento entre Rocío Carrasco y Raquel Mosquera ha dado mucho que hablar en Mediaset España. Casi todos los programas de Telecinco han dedicado más o menos tiempo a hablar del tema pero todos los colaboradores de los distintos formatos (desde El Programa de Ana Rosa hasta Sálvame pasando por Viva la Vida) han tenido algo que comentar sobre el tema del momento. Y es que no parece que haya sido fácil para Raquel Mosquera afrontar todas las acusaciones que le hizo Rocío Carrasco en los programas de Telecinco y en el que la hija de la Jurado hablaba de la herencia de su padre y de los problemas y enfrentamientos que tuvo con Mosquera.

¿Qué pasó en Alemania?

En uno de los episodios, Carrasco desenmascaraba a Mosquera y le daba un ultimátum. Sin embargo, le daba un consejo: "Ella lo que tiene que hacer es contar la verdad y no inventarse cosas de fallecidos. Tiene que contar su historia en Alemania, el por qué de sus padres se fueron a Alemania. Tiene que contar su historia y no la de los demás", indicó Rociíto. Pero, ¿a qué se refiere? Las redes indagaron y al parecer, Mosquera vivía en Alemania porque sus padres emigraron para ganarse la vida. Pero en cierto momento, Raquel fue diagnosticada de bipolaridad por lo que debieron regresar a España para ser tratada.

"Parece ser que se volvieron a España cuando se le diagnosticó de niña lo de la bipolaridad para ser tratada aquí por médicos. Algo así se dijo. Pero no lo dijo porque fuera una salida apresurada por algo malo, sino refiriéndose a que hablara de ella desde niña, no de la Jurado", comentaba un usuario. Sin embargo, hay otros que opinaban que Raquel ejercía la prostitución en el país germano: "Yo después de verlo dos veces tengo muy claro que Raquel Mosquera ejerció la prostitución en Alemania. Sobre todo porque en el documental no se dice y es la misma Raquel la que lo cuenta al día siguiente". Un usuario replicaba a este comentario sosteniendo que Pedro Carrasco y Mosquera se habrían conocido de esa forma: "Además de que Rocío Carrasco matiza lo de 'NO SÉ CÓMO se conocieron…' Es inusual no saber cómo se conoce la nueva pareja de tu propio padre…", asegura. Otro, lo apoya: "Así conoció a Pedro".

El nuevo negocio de Raquel Mosquera

Unas acusaciones que prendieron más la llama de la guerra entre ambas. Después de eso, Mosquera participó en Supervivientes, donde fue eliminada al poco de llegar a Honduras. Tras el programa, la peluquera ha vuelto a su verdadera pasión, su centro de belleza en el `Burgo Centro´ el centro comercial de Las Rozas, una de las zonas más cotizadas de la capital. Raquel ofrece a sus clientes todo lo que necesitan para verse guapos. Tal y como ella misma cuenta en uno de sus vídeos de Instagram, el principal objetivo es dejar "guapos y guapas a todas las personas" que acudan a su salón. Raquel sabe por buena experiencia que la presencia en redes sociales también es muy importante para un negocio como el suyo y precisamente por eso no ha dudado en ningún momento en convertir su negocio en viral, pero no solo eso también ha completado su oferta ofreciendo moda y complementos.

Ofrece la posibilidad a sus clientas de completar el look estético con ropa y complementos y no solo los ofrece desde su centro físico, también hace todo lo posible por conseguir clientela a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con una cifra que roza el millón de seguidores (750.000), un dato impresionante comparado con otras influencers del panorama nacional.