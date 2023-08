Alejandra Rubio ha dado un paso atrás y, tras revelar hace unos días en 'Así es la vida' que no conoce todavía al hijo de José María Almoguera, Marc -que está a punto de cumplir dos meses de vida- porque no tiene ningún tipo de relación con su primo -al que ha tachado de "caprichoso" y "maleducado"- ha tendido la mano al hijo de Carmen Borrego y ha reconocido que le encantaría acercar posturas con él y ver al nuevo miembro de la familia Campos.

Después de que el nieto más desconocido de María Teresa Campos reaccionase con indiferencia a las declaraciones de su prima -"no me interesa, no tengo nada que decir" ha segurado José María en conversación con 'Fiesta'- Alejandra ha dado un paso atrás y se ha mostrado de lo más conciliadora con su primo: "No creo que lo diga como que no le intereso, espero que no lo diga por mí. Si lo dice por mí me da pena. Creo que él no quiere participar de esto". "Yo no he tenido problemas con él y si él lo tiene conmigo no lo ha manifestado. Me encantaría conocer a su hijo, me alegro por él en esta nueva etapa" ha asegurado en el programa en el que colabora.

Una postura con la que entierra el hacha de guerra con su primo, sobre el que como ha reconocido ante los micrófonos de Europa Press prefiere no hablar públicamente por la decisión de José de llevar una vida alejada de los focos, aunque sí confiesa que le encantaría conocer al bebé -"claro que sí"- y que si su primo se lo pidiese este encuentro no trascendería a los medios de comunicación: "Yo no quiero hablar de este tema, de verdad. Está todo bien y ya está, yo no tengo ningún problema, y si le conozco y me pide que no lo diga, por supuesto que no, pero yo no creo que sea nada malo" sostiene.

El regreso de Terelu

Tras casi dos semanas haciendo las 'Américas' de la mano de Netflix junto a sus compañeros de 'Sálvame' Belén Esteban, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, María Patiño o Chelo García Cortés, Terelu ha regresado a España y Alejandra no oculta que está encantada porque "la echaba de menos, la verdad". "Han sido muchos días de grabación pero yo creo que se lo ha pasado muy bien, y me ha traído un montón de cosas y muy bien" nos cuenta con una sonrisa.

Muy discreta, la joven ha dejado en el aire cómo fue el reencuentro de su madre y abuela tras tantos días separadas, aunque sí asegura que María Teresa Campos está "muy bien": "Yo estaba trabajando cuando llegó y cuando fui a verla ya era tarde y no me ha comentado nada, lo siento".

Y este verano, ¿veremos a Alejandra de nuevo enamorada tras su relación exprés este mes de febrero con el futbolista Carles Aleñá, que terminó semanas después de empezar? Muy seria y tajante, la influencer afirma que "no voy a hablar de nada de eso", dejando claro que aunque no haya nadie especial en su vida, "siempre me preguntáis lo mismo y estoy un poco cansada".