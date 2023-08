Rocío Carrasco ha coincidido en los juzgados con sus hijos. Así lo han contado a trvés de un directo Marina Esnal y el canal "Telesalseos".

Rocío Flores ha sido viral en redes sociales por unas declaraciones que dio hace unos días a los micrófonos de Europa Press hablando sobre su abuela, Rocío Jurado, y su abuelo, Pedro Carrasco. La joven hizo una comparativa profesional de ambos y muchos se han alarmado por el poco conocimiento que puede tener sobre ellos... pero, ¿qué dijo exactamente la hija de Antonio David Flores?

Europa Press ha recogido las declaraciones completas que Rocío hizo sobre sus abuelos cuando reaparecía públicamente el pasado fin de semana como presentadora del 'Golden Nail Congress' celebrado en Madrid.

"Para mí es un orgullo, yo siempre lo he dicho. Para mí, mis abuelos van por bandera y me hubiese encantado que esto hubiese pasado hace muchísimo tiempo que claro, que mi abuela era cantante pero mi abuelo era boxeador o sea que ambos. Pero bueno, mira, me alegro. Yo me he enterado por las redes sociales este fin de semana, no te voy a mentir" decía la joven.

Rocío hacía esas declaraciones cuando se le preguntaba por el homenaje que le hacían a su abuelo el pasado fin de semana en Alosno por su carrera intachable como boxeador. Además, la influencer nos dejaba claro que "no" se le había invitado, pero, aunque así hubiese sido "tampoco voy a ir a un sitio donde no me quieren, ¿no?".

Eso sí, Rocío nos aseguraba que "puedo ir perfectamente cualquier otro día. Veinte mil veces he ido a visitar la tumba de mi abuela sin que haya prensa, sin que haya nadie. Nunca me ha hecho falta una cámara para ir a mi abuela, no tendría ningún problema en hacerlo con la figura de mi abuelo".

En redes se ha recogido una parte de este vídeo en el que Rocío asegura que "el que era de peso fundamental, era mi abuelo" ya que su abuela "era cantante, era la más grande, todo estupendo, en el mundo del corazón pero como deportista reconocido, campeón del mundo, un peso pluma, Europa, veinte mil veces".

1. Rocío Carrasco se vio con sus hijos el jueves en el juzgado y les negó el saludo.

2. Roció el sábado con su chupipandi, el disgusto que tenía. 🤦🏻‍♂️



Exclusiva Marina Esnal & Telesalseo. pic.twitter.com/rtafPs9PEe — Andrés Fco. (@Frances42353183) 31 de julio de 2023

La que fuera colaboradora de televisión no hacía ninguna declaración más acerca de sus abuelos, pero sí confesaba que no iría a un homenaje a éstos si estuviesen Rocío Carrasco y Fidel Albiac: "En el momento en que estuvieran ellos probablemente no". De esta manera, parece que la joven ha vuelto a dejar claro que, por el momento, no coincidiría con su madre.

Pero hace unos días, Rocío Carrasco se reeconctró con sus hijos en el juzgado. Según Marina Marina Esnal, ambos saludaron a su madre con un "Hola, mamá", y esta les giró la cara para sorpresa de todos.