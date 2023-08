La delicada salud de María Teresa Campos vuelve a estar en el ojo del huracán. Y es que la famosa presentadora de televisión está siendo protagonista en los últimos días por las declaraciones de sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos.

Tras volver de su periplo por las Américas para grabar el docurreality de Netflix con sus compañeros de ‘Sálvame’, Terelu hacía unas explosivas declaraciones en exclusiva para una revista. Y claro, no dejaban indiferente a nadie: “No soporto más ver sufrir a mi madre”. Todas las alarmas volvían a saltar por el estado de María Teresa ya que sus hijas nunca han querido poner nombre a su enfermedad, pero las pistas que dejan son bastante claras.

“Esta enfermedad no sólo se lleva por delante al enfermo, sino también a los que están su lado” decía Terelu, para añadir que nada puede proporcionarle bienestar: “Ni siquiera la medicina puede. No sabemos dónde nos llevará este proceso”. Ahondando en este tema, la pequeña de las Campos mandaba un mensaje a su hija para el futuro: “Alejandra, yo así no quiero, que no se te olvide”.

Además Terelu revelaba un momento muy íntimo que vive junto a su madre, explicando que "cuando mi madre llega a casa, se sienta a mi lado, apoyo su cabeza en mi hombro y se duerme. Yo le doy la mano y le acaricio el brazo. En ese momento siento un torbellino de emociones. Lloro sin que se dé cuenta. Ella se da cuenta porque sabe perfectamente cómo somos"

Las palabras de Carmen Borrego

La última polémica ha saltado porque según algunas fuentes las hermanas Campos habrían prohibido las visitas a María Teresa Campos. En este sentido, Carmen Borrego explicaba en ‘Así es la vida’ de Telecinco que “Ni yo ni Terelu prohibimos la entrada a nadie, lo único que hacemos es seguir los pasos que nos dicen los médicos de mi madre y dicen que las visitas no le vienen bien porque la alteran”.

En este sentido ha añadido que “nunca vamos a hacer nada en contra de ella” y afirmaba que “siempre hablamos con respeto y cariño, nuestra priorirdad, en la vida de mi hermana y mía, se llama María Teresa Campos”.

Al hilo de la conversación, Sandra Barneda, presentadora de ‘Así es la vida’ se interesaba por el estado anímico de Carmen, que afirmaba que estaban viviendo un momento difícil y “complicado” pero se mostraba convencida de que “en estos momentos lo que nos toca es dar, hemos recibido mucho de ella y ahora tenemos que devolvérselo”.