Los espectadores de Castilla-La Mancha han sido testigos de un surrealista momento. Un cachorro de perro vomitó en pleno directo a la presentadora Julia Navarro en 'Estando contigo', el programa matinal que conduce diariamente en la televisión autonómica.

Para ser más exacto, la presentadora portaba en su brazo al animal cuando le contaba al público cuál era la mejor forma de cuidar las uñas de las mascotas junto el veterinario Carlos Rodríguez. Sin previo aviso, el cachorro devolvió sobre el pecho de la comunicadora manchega, que se tomó la situación con naturalidad y humor.

Las cosas del directo… si te encuentras mal , saca lo que llevas dentro … o no. pic.twitter.com/AS4GTJbzc5 — TVMASPI (@sebas_maspons) 4 de agosto de 2023

"Ha potado", comentó el veterinario, que añadió en tono de broma que esto debió porque "no le debe gustar el perfume que llevas hoy". "No pasa nada, me ha echado una pota, cosas que pasan, se ha mareado", respondió la presentadora antes de que sacasen al perro del plató.

"Parece que hemos salido por la noche", afirmó Carlos Rodríguez. "Es como un bebé cuando le vas a sacar los gases y te lo echa todo. No hace falta cambiarme, ya me he limpiado, no huele mal", comentó Julia Navarro antes de dar por zanjado este asunto.