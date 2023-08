Hace ya algunos años que Natalia Osona es conocida en redes sociales por su legión de seguidores. En su canal de Youtube acumula 32.000 suscriptores y más de un millón en Instagram. Esta joven madrileña, que iba para abogada, es una de las influencers más destacadas de nuestro país pero no sólo por sus modelitos, sus sorteos y su novio, si no también por su enfermedad.

Hace más de un año, Natalia contó que padecía la enfermedad de SIBO ( “small intestine bacterial overgrowth” que significa sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado). Esta dolencia se basa en que las bacterias proliferan en exceso en el intestino delgado, causando una mala absorción de los nutrientes, entre otros problemas de salud. El SIBO se genera cuando las bacterias que normalmente se encuentran en el colon o intestino grueso se desplazan hacia el intestino delgado, donde no deberían estar en grandes cantidades.

Los especialistas señalan que este exceso de bacterias puede ser causado por varias razones, como por ejemplo, tener una cantidad insuficiente de ácido gástrico, sales biliares, enzimas digestivas, un sistema inmune comprometido o un movimiento lento o irregular del intestino.

¿Qué consecuencias tiene el SIBO?

Esta enfermedad puede producir a aquellos que la padecen distensión abdominal (hinchazón), un exceso de gases que pueden provocar dolor abdominal, diarrea o estreñimiento.

Además esta enfermedad también puede estar relacionado con el síndrome del intestino irritable, con la enfermedad inflamatoria intestinal, con la celiaquía y la intolerancia a la lactosa.

El enfado de Natalia Osona

Parece que esta enfermedad es una gran desconocida y no muchas personas que la sufren pueden ponerle nombre y apellidos. Precisamente por eso la influencer Natalia Osona fue invitada a participar en Espejo Público, en su edición de verano, en Antena 3. Pero la experiencia no fue del todo agradable para Natalia, ya que a posteriori, en sus redes sociales “denunció” que no le habían dejado hablar.

“No me dejaron ni terminar una frase. Esto pasó hoy en TV y no es más que un reflejo d ela sociedad en la que vivimos, donde se da más relevancia a un salseo que a temas verdaderamente importantes como es la salud. Después de esto he decidido que voy a reunir a los especialistas y expertos que me ayudaron a recuperarme del SIBO para poder seguir ayudando a personas desde mi pequeña pantalla”. Esta publicación, acompañada de las imágenes del programa, eran la denuncia de la influencer. “A la tele le importa entre 0 y nada que hablemos del SIBO”, afirmaba rotunda.