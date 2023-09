Yurena acudió este viernes a 'La última noche'. La artista, que saltó a la fama como Tamara acudió al programa de Sandra Barneda para repasar su carrera y abordar distintos temas de su vida personal.

La invitada comenzó hablando de sus inicios en la música, asegurando que los medios no se lo pusieron nada fácil. "Me insultaron y a la que más me duele (su madre). Había colaboradores que aseguraban que mi madre les pegaba y no es verdad", afirmaba.

Además, Yurena quiso recordar que nació un mes antes y muy enferma: "Estuve a punto de morir, de hecho, mi mamá, me sacó del hospital porque una persona que había vivido algo similar con el mismo doctor, le aconsejó que me llevara a su consulta privada. A los poquitos días, ya estaba curándome", le comentaba a la presentadora.

Abordando otros aspectos de su vida personal, Yurena contó cómo formó un grupo de amigos con Paco Porras y Leonardo Dantés, y de cómo después se hizo amiga de Alaska y Mario Vaquerizo, que desapecieron de su vida de la noche a la mañana.

Y el motivo, según cuenta, habría sido la demanda que en 2001 le interpuso Tamara, la cantante de boleros por usar el mismo nombre artístico. "Desde el momento en el que se hace público que he sido demandada por esta discográfica que pertenecía a un grupo mediático tan poderoso, esas personas desaparecen".

"Yo, en ese momento, pertenecía a una discográfica muy pequeñita y la otra pertenecía a un gran grupo mediático. Yo, si apoyo a una persona, la apoyo hasta el final. No porque vengan personas muy poderosas, me aparto", comentaba sobre los nuevos colaboradores de 'TardeAR'.