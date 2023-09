Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

El concurso, que suele tener una duración de tres meses, conserva la misma temática que al principio: los concursantes deben aprender a sobrevivir, sin ningún tipo de comodidad, para llevarse a casa un premio dotado con 200.000 euros. Para lograrlo los participantes deben dividirse en grupos y superar diversas pruebas hasta quedar solo diez personas. Cuando esto ocurra, los concursantes restantes deben competir para salvarse y llegar a la gala final, en la que se decidirá el ganador de la edición.

Antonio Pavón, exconcursante de 'Supervivientes 2020' ha pasado por la sala de operaciones de un cirujano peruano y luce un six pack de impresión. Tan contento está el torero que se compara con el mismísimo Ryan Gosling: "Soy como Ken". Así es su impactante cambio físico:

"Le hemos sacado un litro de grasa"

Según explicó el propio cirujano en un programa de televisión de América TV, la intervención ha consistido en una liposucción para eliminar grasa y un posterior rediseño de la región pectoral y abdominal. "Le hemos sacado un litro de grasa", señala el médico peruano que firma esta remodelación.

"Un retoque así no le hace mal a nadie"

A pesar de que el maestro afirma estar encantado con su nuevo "six pack", son muchas las críticas que ha despertado su nuevo abdomen. "No se ve natural", indica en los comentarios una seguidora del médico estético.

Antonio Pavón, que mantiene una relación sentimental con la influencer peruana Joi Sanchez, asegura que su chica está feliz con su nuevo físico.

El doble taurino de Ryan Gosling ha compartido con los espectadores de la televisión andina la alegría de su chica: "Joi está contenta, soy el Ken (...) Estoy contentísimo porque me he rejuvenecido 10 años de un día para otro, el doctor Navarrete es un auténtico artista, es un mago. Yo siempre he hecho deporte, pero tener esa marcación es bastante difícil. Joi está feliz, un retoque así no le hace mal a nadie", dijo el torero español.