"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho". Estas declaraciones de principios de agosto de Daniel Sancho ante la policía tailandesa al confesar el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta cobran ahora un especial significado tras el testimonio de un joven que denunció al colombiano por acoso y que, como confiesa, podría haber sido el hijo de Rodolfo Sancho.

Un hombre que ha preferido mantener su identidad en el anonimato y que ha roto su silencio este lunes en 'Y ahora Sonsoles', donde ha hablado largo y tendido de su terribles vivencias con el cirujano, reconociendo que se ha sentido "identificado" con Daniel y que él también podría haber matado a Arrieta. Y es que como ha relatado, conoció al médico en un bar en 2005 -cuando tenía 25 años- y, tras intercambiarse los números de teléfono, comenzó una pesadilla por la que acabó denunciando al doctor por acoso y agresión. "Desde el primer día mostró interés sentimental en mí y ha hecho todo lo posible por estar conmigo. Me asusté cuando comenzó a elevar el número de llamadas. Llegó a llamarme hasta 143 veces al día" ha revelado, asegurando que cuando le dijo a Edwin que no quería tener una relación con él comenzó a "chantajearme con matarme, con hacer daño a mi familia, montar un escándalo en mi trabajo...". Rodolfo Sancho reaparece y emite un nuevo comunicado sobre su hijo: todo por los intereses de Daniel Sancho "Tenía una obsesión" ha afirmado, contando que la situación se agravó hasta tal punto que se vio obligado a dejar su puesto de trabajo por miedo a que el cirujano formase una escena en su oficina. Las amenazas no se quedaron ahí, puesto que este joven tuvo incluso que "cambiar de número de teléfono y de casa" ya que Arrieta llegó a agredirle físicamente y a darle una paliza en la puerta de su domicilio: "Me ocasionó lesiones que me acarrearon días de incapacidad. Aquí tengo incluso la cicatriz de un mordisco...". La situación se complicó hasta el punto de que este hombre, que se hace llamar Luis y admite que se sintió "identificado con Daniel Sancho, yo también podría haber matado a Edwin", puso el asunto en manos de la justicia y denunció al colombiano por acoso y agresiones. Un impactante testimonio que descubre cómo era Edwin en la intimidad y que podría dar un giro al caso del hijo de Rodolfo Sancho, aunque su abogada y portavoz, Carmen Balfagón, prefiere mantener la cautela: "A nosotros no nos afecta para nada, no nos afecta. Es un testimonio más que bueno, ahí está, ahí está. Hay que seguir confiando en lo que está haciendo Tailandia en este caso, en la instrucción y en lo que luego se decida".